【英國脫歐】英媒：約翰遜進行貿易談判預期「先美後歐」

英國在1月31日正式脫歐，英國媒體報道，預料首相約翰遜（Boris Johnson）料先與美國展開貿易會談，然後才與歐盟談判。

英國《電訊報》1月17日引述美國外交官報道稱，約翰遜準備尋求內閣授權，當他2月訪問華盛頓時，直接和美國開始貿易會談。

該報指出，英國政府人員正就給予約翰遜建議，列出此舉好處及壞處。該報引述一名英國政府消息人士表示，建議跟美國先談是顯示英國是認真的，不是胡鬧。這麼做也為了避免像前首相文翠珊（Theresa May）一樣被歐盟「困住」。消息人士指，英國這樣做對歐盟發出的政治訊息是：「我們（英國）有能力同時進行談判，不要耽擱。」

英國財政大臣賈偉德（Sajid Javid）就指出，希望脫歐後英國基本經濟增長率大致提高一倍，增幅處於2.7及2.8%之間。

英國正式脫歐後，將進入過渡期階段，期間將與歐盟展開未來合作關係的談判。約翰遜望達成一項涵蓋商品和服務，以及在其他領域合作的廣泛自由貿易協議，強調不會延長脫歐過渡期。惟歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，認為在2020年底前完全談妥雙方未來關係「基本上不可能」。