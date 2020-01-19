英國王室宣布哈里王子及梅根　將停止使用「殿下」銜頭

當地時間1月18日，英國王室宣布哈里王子（Harry Prince）與他的妻子梅根（Duke of Sussex, Meghan）未來將停止使用王室頭銜並放棄國家資助，有消息稱這是英女王與王室成員進行討論後的結果，女王本人對此感到十分失望。

哈里王子夫婦未來將不再是英國王室成員。（Reuters）

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據美國《紐約時報》1月18日報道，白金漢宮宣布英國王室成員達成了一項協議，即允許哈里王子和他的妻子梅根未來將停止使用王室頭銜以及放棄國家資助，但是他們需要償還一筆去年用來翻修温莎堡的資金，因為這筆資金來自於英國納税民眾。

此外有白金漢宮官員表示，哈里王子夫婦將在北美地區停留大部分時間並且可以在私營公司裏賺錢謀生，儘管他們已承諾未來在從事任何工作時都將秉承「英女王的價值觀」（The values of Her Majesty），而該協議預計將在今年春季晚些時候生效，而白金漢宮會在其生效一年後對該協議進行重審。

對此報道指出，這場危機是自1997年戴安娜王妃（Princess of Wales，Diana）逝世以來英國王室所面臨的最大危機並且其爆發得十分突然，此前英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）曾和其他王室成員在桑德靈厄姆莊園內就此事舉行過家庭會議，有消息稱女王本人對此深感失望。

哈里王子是英國威爾斯親王查理斯王儲（HRH Prince Charles）與戴安娜王妃的次子，他2018年5月19日與美國女友梅根舉行婚禮。

不過隨後網絡上就開始出現關於梅根與威廉王子妻子凱特（Duke of Cambridge, Catherine）不和的傳言以及對兩人的惡意評論，對此英國王室還特地頒布過社交媒體使用規範，並求助該國警方和網絡監管部門採取相應措施。

另一方面，英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月18日宣布本月31日英國將舉行脱歐慶祝活動，其中包括燈光騷以及發行脱歐紀念幣等，對此有英國網民調侃稱，鑑於英國脱歐的英文縮寫是「Brexit」，因此今次英國王室發生的事件也可用「Megxit」來表示，而預計未來這兩件事都可對英國產生較為深遠的影響。