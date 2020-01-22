在抗擊新型肺炎的全民戰爭中　有種反差不叫萌而令人痛心

截至22日7時，中國共確診324例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。在抗擊新型肺炎的全民戰爭中，一邊是83歲的鐘南山奔赴前線，另一邊是出售稀缺資源「天價」口罩的奸商。這種戲劇性的反差不叫萌，而是令人痛心。

《人民日報》微轉發武漢大學人民醫院女醫生張旃副教授書寫的現代版「與夫書」。（微博@人民日報）

1月20日，鍾南山在央視公開亮相，稱根據目前的資料，新型冠狀病毒肺炎是肯定的人傳人。在廣東有2個病例，沒去過武漢，但家人去了武漢後染上新型冠狀病毒肺炎，現在可以說，肯定的，有人傳人現象。並強調這是一個值得警惕的地方。

隨後，這位「抗擊非典第一功臣」成為中國的媒體圈爆紅的面孔。給人印象最深的兩張圖片：一張是83歲的鐘南山奔赴第一線在武漢高鐵的餐車上一臉疲憊的小憩圖片，另一張是鍾院士秀出兩隻手臂的「肌肉照」。

鍾南山給出建議：「我總的看法，就是沒有特殊的情況，不要去武漢。」但1月18日傍晚，83歲的他還是義無反顧地趕往武漢防疫最前線。從廣州到武漢再到北京，連日來，實地了解疫情、研究防控方案、上發布會、連線媒體直播、解讀最新情況……他的工作和行程安排得滿滿。

此外，《人民日報》微轉發了在一封抗擊新型肺炎的請戰書上，武漢大學人民醫院呼吸與危重症醫學科女醫生張旃副教授書寫現代版「與夫書」。張教授這樣寫道，「如果領導們同意，請告之胡教授，同時停掉我的專家門診。另外，請加強留觀室的防護，固定下級醫生。此事我沒有告知明昌。個人覺得不需要告訴，本來處處都是戰場！」

「我是從別人朋友圈裏看到她的請戰書的。我堅決支持她的決定，但我更希望她能在救治病人的同時，保護好自己和同事。我等着你們凱旋歸來！」同在武漢大學人民醫院工作、擔任神經外I科副主任的李明昌教授悉心叮囑。

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與之形成鮮明對照，普通社區超市中平日不到十元錢的一包口罩，價格飆升至幾十元甚至更高。中國《環球時報》總編輯胡錫進22日刊發一篇題為《高價賣口罩的人與那些請戰醫護人員比，應狠狠抽自己嘴巴》的文章。

文章指出，抗擊新型肺炎相當於一場全民戰爭，看看那些進病室就猶如上戰場的醫生護士們吧。他們很多人不是被迫去的，是請戰進入的。他們都是普通人，默默無聞，家有妻子丈夫以及孩子老人。和那些人比一比，把口罩的價籤塗改翻上一倍甚至數倍的那些人，是不是應該自己對着鏡子罵自己不是人，狠狠打自己的嘴巴呢?

文章最後痛批道，強烈呼籲國家嚴厲打擊給口罩提價的所有奸商，罰數倍於他們所賺黑利的錢，甚至封他們的渠道，關他們的店。這不僅僅是一點錢的事，中國不能縱容這種骯髒的商業價值取向，不能讓它玷污中國的民族精神。