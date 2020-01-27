【武漢肺炎】日媒：日本計劃28日包機撤僑

由於武漢爆發的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在持續，日本計劃於1月28日從武漢撤僑。

據日本共同社1月27日報道稱，日本政府消息人士27日表示，日本可能將於28日派遣一架包機前往中國中部城市武漢，幫助希望回國的公民回國。

報道指出，包機計劃飛行多次，當局正在探討從成田機場起降的方案。首相官邸消息人士表示，若中方有要求，也可能在從成田飛往武漢時運輸支援物資。

根據日本政府的數據，大約有710名日本公民在武漢。

共同社亦引述日本車廠本田（Honda）27日表示，將讓在中國武漢工作的員工、家屬和出差者共計約30人乘坐政府包機回國。

由於武漢肺炎疫情仍在蔓延，多國考慮從武漢撤僑。日本首相安倍晉三26日也表示，日本政府正同北京商量從武漢撤走日本公民。

安倍表示，因新型肺炎在中國感染範圍擴大，在武漢居住的日本人「可以和中國政府協商，通過包機等形式，儘快返回日本」。

與此同時，根據中國外交部的聲明，中國外長王毅26日應約同日本外相茂木敏充通電話。王毅說，人命重於泰山。中國政府致力於維護中國人民的生命安全和身體健康，也將本着負責任的態度，保障包括日本僑民在內的每一位在華外國人士的安全，及時解決他們的合理關切。「我們將繼續與國際社會加強溝通協調，攜手做好疫情防控工作。」

茂木對中方所作的努力表示讚賞，相信中方一定能夠及早平息疫情。

除了日本，美國、法國和澳洲均計劃從武漢撤僑。美國1月28日將用一架包機從武漢撤出美國領事館工作人員和一些美國公民。美國駐北京大使館26日發布的一份通知稱，那架將直飛三藩市的包機座位有限，不能運走所有在武漢的美國公民。

通知說，假如包機座位供不應求，將優先考慮「面臨冠狀病毒風險更大的人士」。