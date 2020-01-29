朝鮮駐柏林大使館內設旅館違反制裁　德國法院勒令結業

德國的柏林行政法院1月28日裁定，位於朝鮮駐柏林大使館內的旅館違反聯合國對朝鮮的制裁和歐盟指令，勒令旅館結業。

City Hostel Berlin位於朝鮮駐柏林大使館內，鄰近著名景點勃蘭登堡門和查理檢查哨。（路透社）

冷戰期間，朝鮮和東德建立外交關係。德國統一後，駐柏林大使館仍然繼續運作，其中一棟建築物改建成廉價旅館。名為City Hostel Berlin的旅館由土耳其公司EGI營運，2007年開業，單人床位一晚價錢低至13歐元。

根據2016年簽訂的合約，旅館每月向大使館繳付3.8萬歐元的租金。2018年11月，柏林市政府引用歐盟指令，禁止旅館營業。公司提出上訴，指市政府無權勒令旅館結業，並表明於2017年4月已經停止向大使館繳付租金。

法院引用2017年的歐盟指令指出，禁止使用任何朝鮮領土用作非外交或領事用途。法官表明旅館必須結業，指朝鮮的核武器計劃代表對世界和平的威脅。

美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）回應指，美國駐柏林大使館一直努力務求關閉旅館，形容是不費吹灰之力。他也指，朝鮮被聯合國制裁，而德國人是執行委員會的主席。