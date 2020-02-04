【武漢肺炎】北京稱早在1月3日向美國通報疫情　引發網上輿論譁然

2月3日，中國外交部發言人華春瑩表示，自1月3日起，中方共30次向美方通報疫情信息和防控措施。此消息引發中國網上輿論譁然。有外國媒體指出，為何疫情未能及時控制？在疫情傳播的幾個關鍵時刻，中國官員們選擇了保密和求穩，民眾知情太晚。

據中國外交部網站消息，2月3日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上公開表示，中方本着公開、透明和負責任的態度同世界衛生組織和國際社會加強合作。華春瑩指出，自1月3日起，中方共30次向美方通報疫情信息和防控措施。兩國疾控中心就疫情相關情況多次進行溝通。

中國網上為何一片譁然

但這條消息在中國互聯網上引發網民廣泛爭議。法國國際廣播電台2月3日報道，本次武漢肺炎愈演愈烈，形成全國恐慌，關鍵的一個問題就是民眾知情太晚。

有中國網民稱「1月3日就告訴美國人了，卻沒告訴湖北人，如果不是官方親口宣布，真不敢相信啊」。

還有網民稱，中國官方一邊捉拿公布病毒真實信息的醫生，不告訴民眾實情，一邊向美國不停地通報。

1月29日，武漢市公安局官方微博「平安武漢」通報了此前8人「散佈謠言」遭處理的具體情況。1月28日，中國最高人民法院官方微信發佈一篇對疫情中謠言治理的文章，稱8名信息發佈者發佈的內容並非完全捏造，主觀上並無惡意，執法機關對這樣的「虛假信息」理應保持寬容態度。

有中國媒體對此評論稱，8位所謂的造謠者都是業內人士，他們感覺這是一種傳染病，在專業的群裏聊天，怎麼竟被稱為造謠者？

1月29日晚，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光接受訪問時，對於疫情初期8名武漢市民稱「出現SARS（嚴重急性呼吸道症候群，俗稱沙士）」被約談，曾光表示：「這8個人是可敬的，他們是憂國憂民，有一定見解的。作為公共衛生專家，希望同他們對話」。