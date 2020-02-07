加拿大廉航推出90日任飛通行證　叫價4000蚊左右

加拿大廉航Flair Airlines最近決定推出優惠，乘客可以購買兩款價錢分別為700加元（約4083港元）及500加元（約2917港元）的通行證，並在3個月內無限次乘搭國內航班。

Flair Airlines的總部位於卑詩省（British Columbia），其推出的這項通行證優惠同樣可讓乘客於2月13日至5月13日期間，無限次乘坐國內航班，但500加元的通行證並不包括在星期五和星期日出發的航班。另外，這兩款通行證都不包括每次飛行的稅項。

該航空公司目前提供7條航線，包括多倫多（Toronto）、溫哥華（Vancouver）、亞博斯福（Abbotsford）、基隆拿（Kelowna）、埃德蒙頓（Edmonton）、卡加利（Calgary）及溫尼伯市（Winnipeg）。公司行政總裁斯科特（Jim Scott）表示，這項優惠的對象主要是離家讀書的學生，以及要經常於東西兩岸出差的中小企業人士。

廉航之間的競爭愈趨激烈，除了Flair Airlines，西捷航空（WestJet Airlines）旗下的廉航Swoop較早前推出10萬張「1美元」的機票優惠，未加稅項。加拿大競爭局（Competition Bureau）2018年曾對Swoop和西捷航空進行調查，指控該集團至少有3條航線違反競爭條例，排擠對手Flair Airlines。

（綜合報道）