美國公布新中亞戰略　俄媒：華府開闢新戰場挑戰中俄

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）結束中亞訪問行程後，國務院南亞和中亞司2月5日正式公布新版中亞戰略《美國中亞戰略2019-2025：促進主權和經濟繁榮》（United States Strategy for Central Asia 2019-2025: Advancing Sovereignty and Economic Prosperity）。俄羅斯《生意人報》（Kommersant）認為，美國有意挑戰中俄在中亞地區的地位。

俄羅斯《生意人報》2月7日評論稱，從戰略文件和對美國外交官的口頭解釋中可以看出，華盛頓準備與莫斯科和北京爭奪中亞地區的影響力。美國希望中亞國家成為一個整體集團，削弱對中俄的聯繫，反而加強與阿富汗和巴基斯坦之間的關係。但是，戰略本身並未說明華盛頓針對地區的具體計劃。莫斯科更關注美國的實際行動。

蓬佩奧（左）2月初訪問哈薩克，介紹美國中亞地區新戰略。（新華社）

報道引述美國國家安全委員會南亞和中亞分部高級主任柯蒂斯（Lisa Curtis）指，近年來一直在圍繞新戰略進行研究。戰略文件為期五年（2020年至2025年），旨在取代在奧巴馬（Barack Obama）執政期間2015年起草的類似文件。

柯蒂斯公開表示，美國準備與俄羅斯和中國競爭。她指，「俄羅斯一直對地區產生巨大影響，我們不預計這種情況發生改變，也不會試圖進行比較。」她也表示，「但是，我們希望在地區有代表，並為區內國家提供替代方案。我們希望繼續盡可能保護區內國家保持主權和獨立的能力。」

報道稱，美國正在與中亞國家討論通過美軍軍機進出阿富汗領空過境飛行的可能性。莫斯科認為，在此類協議的幫助下，美國人希望在中亞建立穩固的立足點，威懾俄羅斯和中國。俄羅斯對中亞的新競爭對手感到不滿。

戰略文件提出未來美國中亞戰略的六大目標：支持和加強中亞國家的主權和獨立、減少中亞地區的恐怖主義威脅、維持對阿富汗穩定的支持、鼓勵中亞同阿富汗之間的聯繫、促進中亞國家的法治改革和尊重人權，以及促進美國對中亞國家投資。