紐約槍手12小時內兩度襲警　特朗普：州長及巿長領導能力太弱

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美國紐約警方周日（9日）扣留一名男子，指他涉嫌在12小時內兩度向警員開槍，導致兩名警員受傷。

案發於周六（8日）晚上，疑犯先走近一輛停泊中的警車，假裝向兩名警員問路，其後突然拔施襲，一名警員面部及頸部受傷，送院搶救，沒有生命危險；至周日上午約8時，疑犯走入一間警署開連開多槍，打中一名警員手臂，耗盡子彈後棄械伏地投降。

警方表示，疑犯有多次犯罪紀錄，曾因企圖謀殺而入獄，3年前獲假釋，暫時未知其犯案動機。美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter發文，批評紐約州長及巿長領導能力薄弱，支援不足，導致警員受到襲擊。

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（綜合報道）

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