武漢肺炎英再有4人中招　有份發現伊波拉專家：有大爆發風險

英國境內2月9日出現第4宗由新型冠狀病毒（2019-nCoV）引致的新型肺炎確診病例，2月10日再有4人樣本對測試呈陽性反應。發現伊波拉病毒的微生物學家皮奧特（Peter Piot）警告，國內有疫情大爆發的風險，也有可能變成大流行（pandemic）。

《星期日泰晤士報》2月9日引述微生物學家皮奧特指，新型冠狀病毒肺炎或會在英國境內大爆發。（Getty）

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，倫敦大學衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine，LSHTM）院長皮奧特表示，他對於病毒的快速傳播，以及每天龐大的新增病例感到愈來愈憂心。他指出，新型冠狀病毒的危險性高於伊波拉病毒。

皮奧特表示：「因為傳播方式，病毒更加具威脅。傳播的潛力（比伊波拉病毒）更加、更大。」他說，即使它的死亡率相對地低，「如受感染的人很多，那麼它亦會殺死一個數目的人。」

他還表示，如果確診病例人數暴增，英國公立醫療系統「國民保健制度」（NHS）可能會不堪負荷。「NHS的負荷已經過重，如果突然又有大量的肺炎或上呼吸道感染病人，NHS難以正常處境去應對。」

專家：2月或3月底前 疫情不會見頂

曾擔任聯合國助理秘書長，率領全球對抗後天免疫力缺乏症（愛滋病，AIDS）的皮奧特還稱，疫情在持續，直到2月底或3月之前，疫情不會到最高峰。

皮奧特指出，英國可能也逃不過確診人數攀升。他表示：「在當今世界，沒有疫情只是一件本地事件，發生在數以萬計英里遠的中國的事，有可能導致這裏（英國）大爆發。」

他也表示，比起SARS，新型冠狀病毒的疫情爆發更像是人類豬型流感（甲型流感H1N1）。