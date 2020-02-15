【武漢肺炎】日本從南到北有新增確診　世衛專家：全球最擔心日本

俗稱「武漢肺炎」的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續，日本更有走向社區傳染的趨勢。該國單在2月14日一天就增加8宗確診個案，北到北海道、南到沖繩都有人「中招」，令人擔心日本會有「隱形爆發」（stealth outbreak）。

日本幾個都道縣2月14日合計增加8宗確診個案，令人擔心該國會否發生「隱形爆發」。圖為日本橫濱中華街一名男子2月13日戴着口罩工作。（AP）

日本共同網14日引述世界衛生組織（WHO）高級顧問進藤奈邦子當天表示：「在中國湖北省武漢市，確診的患者人數已出現減少趨勢，隧道盡頭看到亮光了。現在全球擔心的是日本。希望堅持努力。」

日本厚生勞動省14日公布，當日東京、神奈川、和歌山、愛知縣、沖繩及北海道6個都道縣都有新個案，在和歌山出現第二名確診病人後，日本人國內有8人確診感染病毒。

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和歌山醫院第三宗確診 醫生疑受同事感染

位於和歌山縣淺湯町的「濟生會有田醫院」迄今有3人確診。15日出現的第三名確診患者也是這間醫院的醫生。

縣內第一名確診患者，是這間醫院一名50多歲的外科醫生確診，他在13日確診。第二名確診患者則是13日來到醫院就醫，之後入院，14日確診患上武漢肺炎。第三名確診患者，則是第一名確診患者的醫生同事。

的士公會聚會 成為播毒場所

東京有2人確診感染新型冠狀病毒，分別是50多歲的士車行女員工，以及春酒聚會場地屋型船的70多歲職員，他們均曾與一位2月13日確診感染的男的士司機密切接觸。春酒聚會有約80人參加，他們都是的士車行公會成員，約10人有發燒徵狀。

愛知縣名古屋市有一名60多歲男子確診感染新型冠狀病毒，他2月3日在美國夏威夷渡假時已有感冒徵狀，回國後2日8日發燒至39度，2月14日確診。

沖繩縣首例的65歲的士女司機，她2月1日曾開車接載當天停泊在那霸的郵輪「鑽石公主號」4名外國乘客，5日出現咳嗽徵狀，12日確診。她在1日至7日期間，曾接載過近50名乘客。

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急救隊員運送郵輪病人「中招」

北海道政府14日也宣布新增1名確診患者。當地第二宗確診個案為50多歲、沒有出國紀錄的男子。他1月31日自稱出現包括發燒的徵狀，2月4日被診斷為肺炎。他11日入院，14日確診感染。

日本2月14日確認，在該國第3班、即1月31日從武漢飛返日本的撤僑包機中，有一宗確感染新型冠狀病毒個案。

此外日本政府14日晚上公布，神奈川縣一名負責運送「鑽石公主號」郵輪患者的30多歲消防隊急救隊人感染新型冠狀病毒。他2月10日下午3時左右曾運送確診染病的郵輪患者到醫院，期間約40分鐘，男子有口罩及護目鏡，他同日晚上發燒，之後在2月14日確診。