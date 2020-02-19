【武漢肺炎・入境限制】多地「封關」與「檢疫」措施一覽

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，多個國家或地區針對中國大陸、香港和澳門實施入境限制。香港01為讀者整理多個國家或地區最新資訊如下：

【兩岸】

香港

所有在到港當日之前14日期間曾在中國大陸逗留人士（不論時間長短），包括香港居民和澳門居民，抵港後須接受14天的強制接受檢疫。

符合以下一項或多項條件者不得進入香港：持有以湖北省為簽發地的中華人民共和國護照或中國身份證；過去14天曾到訪湖北省；過去14天曾在大陸逗留的人士，以及香港進入許可少於14天。

在香港過境的乘客、持有香港身份證的乘客則可入境。

澳門

澳門政府公布20日起在之前14天曾到中國大陸的外來僱員，將須接受14天醫學觀察，之後才可入境工作。之前14天曾到大陸的外來僱員經包括機場的口岸入境，則須在澳門指定地點接受醫學觀察14天，須自行支付澳門幣約8000多元的相關費用。但屬維持社會運作必不可少的外來僱員，如鮮活食品運輸人員，則可獲豁免有關規範。

台灣

持有中華人民共和國、香港特區及澳門特區護照或旅行證件的乘客不得進入，曾到訪或停留中國大陸、香港特區及澳門特區的外國人士將被拒絕入境。

其他曾過境中國大陸、香港特區及澳門特區的旅客可進入台灣，但抵埗後即須接受居家檢疫14日。

香港特區及澳門特區護照持有人不會獲發落地簽證或網上簽證。

可獲豁免者包括持有台灣居民證的乘客或配偶為台灣公民者；香港特區及澳門特區護照持有人：如擁有2020年2月11日後簽發的出入境許可證，並且旅遊目的為「商務履約、跨國企業內部調動」者可進入台灣，惟入境後須要進行為期14天的「居家檢疫」；持有台灣地區居留證、外僑居留證及外僑永久居留證人士。

圖為2月9日台北一個捷運站內，幾乎所有途人都戴上口罩。（AP）

亞美尼亞（Armenia）

該國1月底宣布，2月1日至3月31日暫停中國公民免簽入境制度。

澳洲（Australia）

該國2月13日宣布延長對所有來自中國大陸的旅客入境禁令一周。他又指，有關禁令會每周覆檢一次。

有關禁令持續14天，本在2月15日結束，但政府在2月13日公布延長一周。

澳洲自2月1日起，要求所有從中國大陸前往澳洲，或是在中國大陸轉機人士（包括公民及居民）抵澳後必須隔離14日。除澳洲公民、澳洲居民及其直系親屬（僅限配偶及合法監護人）之外，14天內到過中國的其他人士一律不得入境。

捷克（Czech Republic）

1月30日起暫停向中國公民發出簽證。

歐盟（European Union）

除法國外，所有神根（Schengen）成員國都已暫停對中國公民的簽證申請和審批簽證。中國各地的簽證申請服務中心目前繼續關閉。這些服務中心原定2日17日恢復運營，不過後來又宣布把重新開放的日子推遲至少一周。

印度（India）

使用中華人民共和國護照者不再獲准以任何於2月5日前獲發的簽證入境印度。1月15日起來自或曾到訪中國大陸的任何旅客，均不得入境印度。

印度公民和合法居民不在此限。

印尼（Indonesia）

持有中華人民共和國護照者將不會獲發落地簽證。過去14天內曾訪中國大陸者不得入境印尼。印尼公民和合法居民不在此限。

伊拉克（Iraq）

伊拉克內政部2月2日宣布，禁止曾到中國旅行的外籍人士入境。

以色列（Israel）

1月30日宣布將禁止從中國起飛的航班進入國境，直到另行通知。

2月1日擴大限制，禁止過去兩周內曾到訪中國大陸所有人士入境。

日本（Japan）

該國自2月1日起，禁止來自中國湖北省的旅客入境。首相安倍晉三12日再宣布，13日零時起，禁止14天內曾前往湖北省或浙江省的人士入境。

疫情導致包括中國遊客在內的觀光客銳減，會影響日本旅遊收入，如疫情在7月仍未結束，對觀光業的衝擊將變得明顯。《日本經濟新聞》1月4日的報道指出，中國遊客2017年在日本的人均消費額達23萬日圓，總額為1.7萬億日圓，佔日本國內生産總值546萬億日圓的0.31％。圖為2月19日在東京羽田機場舉行的奧運宣傳活動。（Reuters）

哈薩克（Kazakhstan）

總理馬明（Askar Mamin）1月26日下令，暫停向在該國過境的中國旅客提供72小時免簽證入境。

科威特（Kuwait）

1月30日發聲明，禁止所有曾前往中國大陸以及香港的人入境。禁令還涵蓋所有科威特公民。該國在1月27日發布臨時禁令，禁止來自中國湖北武漢、以及周邊省份的旅客入境。

馬來西亞（Malaysia）

該國2月9日指，已把與「武漢肺炎」有關的入境限制擴至中國的浙江省和江蘇省。禁令將限制所有曾往湖北、浙江和江蘇的旅客進入國境，不論任何國籍。

馬爾代夫（Maldives）

旅遊部長瓦希德（Ali Waheed）2月3日表示，即日起會禁止從中國出發或曾在中國過境的旅客入境。馬爾代夫公民不在此限。

蒙古國（Mongolia）

該國1月31日宣布，關閉所有連接中國的口岸，直至3月2日。

緬甸（Myanmar）

緬甸外交部2月1日宣布，暫停向中國旅客發落地簽證。

尼泊爾（Nepal）

該國與中國的拉蘇瓦堡（Rasuwagadhi）口岸自1月29日起關閉15天。拉蘇瓦堡是尼國與中國的一個主要貿易點。

與中國接壤的尼泊爾，1月24日有一名來自中國武漢的32歲男子確診。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。圖為2月17日從中國返回尼泊爾的公民所住、位於尼泊爾中部巴克塔普爾的隔離中心。（AP）

新西蘭（New Zealand）

政府2月2日宣布，將禁止所有曾到過中國的外國人入境。禁令在2月3日生效，自中國大陸出境或曾在該國中轉者，14天內不能入境新西蘭。新西蘭公民與永久居民以及其直系親屬仍可以進入新西蘭，但回國後要自我隔離14天。外交貿易部（Ministry of Foreign Affairs and Trade）亦提升對中國的旅遊警示至最高級別，建議國民不要去中國大陸旅遊。

朝鮮民主主義人民共和國（Democratic People's Republic Of Korea）

朝鮮1月20日向一間專營朝鮮旅行團的中國旅行社發出通知，在研發出疫苗之前，無限期禁止中國旅客入境。

中國鐵路1月30日在微博上稱，北京至平壤間的K27/K28次旅客列車自當天日暫停運作，平壤至丹東的95/85次和滿浦至集安的7263/8271次列車則由31日開始暫停運作。

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）

該國1月28日宣布，禁止所有從亞洲國家出發的人入境。該國移民局28日稱，所有經營來往該國航線以及從任何亞洲港口出發、並抵達該國的船舶都會被拒入境。

菲律賓（The Philippines）

過去14天內曾訪中國大陸、在中國、香港或澳門過境者禁止入境菲律賓。

菲律賓1月28日起，停止發放落地簽證給中國公民。該國2月2日出現中國境外首個死亡個案後，宣布禁止直接來自中國大陸、香港及澳門的旅客入境，10日再禁止曾入境或停留台灣的非菲律賓籍人士入境。惟馬尼拉政府14日又決定把台灣從入境限制名單中移除。

菲律賓同時還限制公民前往中國大陸及港、澳三地，不過外交部副部長杜萊（Brigido Dulay）2月18日宣布，撤走對菲律賓傭工的出國禁令限制，將容許他們返回香港及澳門工作。

大韓民國（the Republic of Korea）

港、澳在2月12日起被劃為疫區。

符合以下一項或多項條件者不得入境：持有以湖北省為簽發地的中華人民共和國護照；持有韓國駐武漢領事館簽發的任何簽證；14天內曾訪中國湖北省者。

2月12日起所有來自或過境香港或澳門的乘客，須持有有效的手提電話和電話號碼。 抵埗後，韓國檢疫或入境官員會依照乘客填寫的資料作出核對工作。 如核對不成功，此乘客不得入境。

該國決定於12日起加強對從兩地入境旅客的檢疫措施。

韓聯社報道，所有途經港澳入境的旅客需接受特別檢疫，具體包括下機後必須利用專用檢疫通道，向檢疫人員提交健康狀態問卷並接受體溫檢測。有發燒、呼吸道疾病症狀的人員需在設在檢疫台的排查站接受流行病學調查和新型冠狀病毒檢測。檢疫部門還將要求入境者提供在韓居住地資訊和聯絡方式，並在現場立馬確認，未經確認不得入境。

俄羅斯（Russia）

俄羅斯駐港領事館宣布，20日起停止所有中國公民（包括大陸、香港和澳門居民）以旅遊、工作、教育或私人理由入境。

館方在其Facebook專頁回覆查詢時表示，持有英國公民（海外）護照（BNO）者不在此限，可繼續申請赴俄簽證。

路透社引述俄防疫部門稱，過境旅客不在此限。

新加坡（Singapore）

該國1月31日宣布，2月1日晚上11時59分開始，禁止所有在過去14天內曾前往中國大陸的人入境，轉機也不可以。

持有以湖北省為簽發地的中華人民共和國護照、包括具有新加坡短期或多次訪問簽證的護照者亦不能入境星洲。

新加坡本土確診個案增加，政府正在致力確保不要出現大規模社區傳染。圖為2月18日新加坡的上班族搭乘地鐵，從相片可見，幾乎每位乘客都戴上口罩。（Reuters）

韓國（South Korea）

該國政府自2月4日起禁止來自中國湖北省的外籍人士入境，又在11日宣布將香港和澳門列為疫區，

斯里蘭卡（Sri Lanka）

該國1月28日停止向持有中華人民共和國護照者發落地簽證。所有中國大陸公民均須要在旅遊之前獲發簽證。

英國（United Kingdom）

政府2月10日宣布加強檢疫，稱這病毒是「嚴重而逼切的威脅」（serious and imminent threat）。

美國（United States）

政府自2月2日起進一步收緊入境政策，包括禁止曾在14日內到過中國大陸的非美國公民或居民入境。

該國要求所有入境人士申報是否到過中國，而航空公司亦要檢查旅客護照，意味乘客需要更長時間辦理登機手續，但新措施不影響貨運航班。

國土安全部指，曾經到過中國的美國公民或居民仍可入境，但回國時只可經特定關口入境，而且必須自我隔離14天，而曾經到過湖北則須強制隔離14天。

過去14天內曾訪中國大陸的美國公民和合法居民，只能經下列11個機場之一入境，抵達時或將會接受隔離評估：洛杉磯（LAX）、三藩市（SFO）、芝加哥奧黑爾（ORD）、紐約（ 甘迺迪國際機場（JFK））、紐瓦克（EWR），華盛頓杜勒斯（IAD）、西雅圖（SEA），阿特蘭大（ATL）及檀香山（HNL），達拉斯（DFW）及底特律 (DTW)。

越南（Vietnam）

政府1月30日停止向中國公民發簽證。