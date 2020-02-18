朝鮮尚未宣布有確診病例　專家指平壤特色體制助防疫

朝鮮暫時沒有出現新冠肺炎的確診病例，對此，專家稱，朝鮮「特色」的體制讓其防控能力得到充分發揮。

韓聯社2月17日報道，韓國統一部發言人呂尚基17日表示，近期有觀測認為朝鮮已出現新冠病毒的確診病例，但到目前為止，朝鮮官方媒體並未發布任何關於確診病例的消息，韓方了解朝方情況以朝鮮官方發布的數據為準。

朝鮮領導人金正恩經過多年執政已將重要實權掌握在自己手中。（Reuters）

世界衛生組織駐朝鮮代表12日在給美國有線電視新聞網（CNN）的書面聲明中說，朝鮮保健省目前尚未報告該國有這種新型冠狀病毒的病例。聲明指出，朝鮮和其他國家一樣，正在採取措施保護民眾的健康。

但美國之音（VOA）16日報道稱，朝鮮通報世衛組織稱，2019年12月30日至2020年2月9日入境朝鮮的遊客中共141人有發熱症狀，病毒檢測結果均呈陰性。

據朝鮮《勞動新聞》1月30日報道，為保護人民的生命安全，防止新型冠狀病毒侵襲，根據朝鮮黨和國家的緊急措施，朝鮮「非常設中央人民保健指導委員會」宣布，將朝鮮的衛生防疫體系轉為國家緊急防疫體系，直至新型冠狀病毒感染的肺炎疫情徹底結束為止。各省、中央機關和道、市、郡人民委員會在「非常設中央人民保健指導委員會」的統一領導下，全力以赴徹底防止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生。

隨着對新型冠狀病毒認識的逐步加深，朝鮮也在相應調整相關防疫措施。據朝中社2月12日報道，最近與朝鮮毗鄰的地區和世界一些國家的新型冠狀病毒感染病例和死亡病例日益增加的情況下，也有些研究結果顯示新型冠狀病毒潛伏期為24天。根據朝鮮最高人民會議常任委員會緊急通過的決定，為防控新型冠狀病毒感染疫情，朝鮮境內的隔離期暫定為30天。

對於朝鮮的情況，遼寧省社科院半島問題專家呂超15日表示，「朝鮮的衛生醫療防疫手段未必有多好，但是其國家上行下達的政治體制和極其嚴密高效的動員能力和社會控制力，可以有力有效地幫助朝鮮避免受到疫情的危害」。