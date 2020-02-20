【武漢肺炎】王毅：疫情開始有效管控　有把握盡早戰勝

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情引起廣泛關注，中國與東盟就疫情舉行的特別外長會議2月20日在老撾首都萬象召開。中國國務委員兼外長王毅19日在晚宴致辭，形容疫情可控可治，有信心能盡早徹底戰勝疫情。

武漢肺炎：王毅2月19日指疫情開始有效管控，有把握盡早戰勝。圖為他2月15日在德國慕尼黑安全會議上發言。

王毅表示，這場疫情就像是對中國人民的一場突如其來襲擊，傳播又如此迅猛，但是他們並沒有退縮，更不可能被打倒。

他指出，經過艱苦卓絕的努力，形勢正在發生變化。湖北武漢仍是疫情重災區，但已開始得到有效管控。湖北之外各地情況不斷傳來令人欣慰的消息，感染病例數量連續15天呈現下降態勢，治癒出院人數則不斷上升。

他又形容2月18日是具有重要意義的一天，治癒出院人數第一次超過了當天確診人數。

他強調，這場疫情雖然來勢兇猛，但終究是可控的可治，有信心，也有把握儘早徹底戰勝疫情。

王毅又說，中國並非孤軍奮戰，東盟由一開始就與中國堅定站在一起，讓中方增強戰勝疫情的信心，讓中方感受到這個冬天並不寒冷，春天即將到來。他相信，經過這場疫情的考驗，中國同東盟關係都將得到進一步深化和昇華。