【日本疫情・武漢肺炎】郵輪鑽石公主號死者個案疑未及時通報惹議

日本厚生省2月20日公布日本「鑽石公主」號郵輪上首次出現2019冠狀病毒病（COVID-19）確診患者死亡病例，但患者從出現病徵到不治的過程引發爭議。

「鑽石公主」號郵輪上感染新冠肺炎人數不斷增加，引發外界擔憂。（AP）

日本《讀賣新聞》2月21日報道，其中一名男性死者2月10日出現發熱症狀，2月11日下船後前往神奈川縣內醫院就醫，2月12日經檢測確診感染新冠肺炎。此後，醫院對外宣布該男性正在接受支氣管哮喘疾病治療，2月15日他病情加重。

另一名女性死者於2月5日出現發燒徵狀，2月6日因腹瀉求醫。儘管沒有退燒，2月12日她仍被允許下船並前往東京市內一家醫院就醫，2月13日她被確診感染新冠肺炎，並於2月14日出現呼吸狀態惡化現象。

兩名患者曾接受治療，有關方面曾基於近期學術研究，對他們處方後天免疫力缺乏症（AIDS）藥物，然而兩人最終還是返魂無術，厚生省在20日宣布兩人死訊。

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韓聯社2月21日報道指出，上述兩名患者在出現發燒等疑似感染新冠肺炎症狀後並未及時正式接受病毒檢測。從目前披露的內容來看，「鑽石公主」號上的高齡乘客極有可能被「棄置」在車廂內自行隔離，導致病情加重最終死亡。

日本當局表示，「鑽石公主」號郵輪乘客若病毒檢測結果為陽性，便會令其下船並送往醫療結構進行救治。

但為何這名女性死者仍在船上停留一週並在下船當天才接受病毒檢測，日本厚生勞動省幹部目前僅回應稱「沒有相關信息，正在核實船上的醫療決定」。