【武漢肺炎】新天地教會共涉82宗病例　韓國醫院爆發5醫護感染

韓國(南韓)2月21日新增52宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，全國累計有156宗確診病例。新增個案中，有41宗來自大邱和慶尚北道地區。由於大邱市出現疑似「超級傳播者」，疫情一發不可收拾，新天地大邱教會和大南醫院成為爆發的重災區。韓國海陸空三軍也有人「中招」。

有身穿全套保護衣的工作人員2月21日在首爾的地鐵站加強消毒。（美聯社）

疾病管理本部表示，新增52宗個案中，有39宗與新天地大邱教會有關，導致相關確診人數從前一日的43人急增至82人。韓國第31宗個案確診患者曾於2月9日和16日到教會參與聚會，雖然疾病管理本部長鄭銀敬指，未確認該名61歲女子是否「超級傳播者」，但已經呼籲教會千名成員自我隔離。

大邱慶北地區另一個重災區則是位於慶尚北道淸道郡的大南醫院。疾病管理本部指出，醫院目前有16人確診，包括5名護士。韓國首宗死亡個案的患者生前入住大南醫院，死後確診患有新型肺炎。官員指，疑似「超級傳播者」曾經前往淸道郡。

韓國海陸空三軍也相繼「失守」。濟州海軍部隊一名士兵，13日開始到大邱休假，18日返回濟州歸隊，20日出現徵狀接受病毒檢測後重返部隊。陸軍和空軍之後也各有一名成員確診。韓國軍方21日限制官兵外出休假，駐韓美軍也暫時關閉大邱基地。