【武漢肺炎】美國確診34宗　疾控中心擬採取對策預防社區爆發

美國疾病控制和預防中心（CDC）2月21日指出，國內至今有34人確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。中心防疫專家梅索尼耶（Nancy Messonnier）表示，當局正為病毒一旦在美國社區傳播以及成為大流行做好準備。

美國疾控中心免疫與呼吸疾病中心主任梅索尼耶表示，暫時未見到新型冠狀病毒在美國社區傳播，但未來很有可能發生。

梅索尼耶指出，美國的目標是減慢病毒在國內傳播速度，爭取更多時間為可能出現的更多病例，以及持續擴散做好準備。

她指出，當局正在與與州及地方衛生部門合作，準備應對病毒爆發成大流行的可能。疾控中心正與供應商、醫院和藥房合作，以了解一旦出現爆發時需要甚麼設備，確保前線醫護能得到所需用品。

中國為阻止疫情擴散決定停課及暫停商業運作，梅索尼耶不排除美國最終可能要採取相同措施。

美國國內至今已有34宗確診，人對新型冠狀病毒檢測呈陽性，當中21人是外地撤離回國個案，包括18名「鑽石公主號」郵輪乘客，3人是由中國回國；其餘13宗是本地個案。

據瞭解，受疫情擴散等原因影響，截至21日美股收盤時，標普500指數報3,338.87點，較上一交易日下跌1.01%，納斯達克指數報9,582.95點，較上一交易日下跌1.72%，道瓊斯指數報28,996.75點，較上一交易日下跌0.76%。