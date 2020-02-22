【韓國疫情．武漢肺炎】確診暴增142人　總計346人「中招」

韓國的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在快速蔓延，連續2天出現逾百宗新增確診個案。政府2月22日早上宣布新增142宗確診病例，其中38人與新天地大邱教會有關，另外92人與清道郡大南醫院有關。全國累計確診病例增至346宗。

韓國疫情有惡化趨勢，重災區之一是大邱市。圖為2月21日韓國清道郡大南醫院，身穿全套保護裝備的醫護人員將一名懷疑染病人送上救護車。（AP）

韓國韓國放送公社（KBS）電視台2月22日上午10時在熒光幕發出快訊，打出「武漢肺炎確診者暴增142人，韓國總計確診達346例」的字幕。該國一天確診個案如此急增，顯現出社區傳播急速蔓延的現象。

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韓國國務總理丁世均2月21日宣布，把大邱市與慶尚北道清道郡定為傳染病特別管理地區。

位於清道郡的大南醫院出現死亡個案。當地21日下午公布當地再多1宗死亡病例，為一名54歲的婦人，她在大南醫院住院期間確診感染病毒，2月21日轉至釜山大學醫院後死亡。韓國目前累計的染疫死亡個案升至2宗，之前1宗個案亦出現在大南醫院，死者為63歲韓國男子。

全國累計個案中，當局已發現有大量個案與新天地大邱教會有關。疫情「重災區」大邱出現一位61歲的「超級傳播者」，當局懷疑多人在教會聚會期間感染新病毒。另外20日首宗死亡個案患者入住的醫院也出現爆發。

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海陸空三軍淪陷 總統府警衛接受隔離

韓國《中央日報》20日報道稱，消息人士透露，目前韓軍隊內有3名現役軍人確診新冠肺炎，分別是來自濟州島海軍部隊的一名22歲男子，忠清北道部隊的一名31歲男子和忠清南道空軍部隊一名25歲男子。

報道稱，在濟州島服役的海軍士兵是韓國軍隊內首個確診的病例。他從2月13日開始到大邱休假，18日下午乘飛機返回濟州並歸隊，20日因出現咳嗽等症狀到醫院篩查診所接受病毒檢測後重返部隊。在忠清北道部隊服役的31歲男子為現役軍官（陸軍中尉），其女友為新天地大邱教會信徒。

10多名青瓦台警衛警員也因為曾前往確診患者到訪的醫院而要自我隔離兩周。據指，確診患者曾於2月6日至17日期間五次前往景福宮站附近的耳鼻喉科醫院。醫院距離青瓦台只有1公里，青瓦台的警衛警員經常前往就醫。