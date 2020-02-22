俄羅斯傳再干預大選暗助連任　特朗普和莫斯科否認

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正在競逐美國民主黨總統候選人提名資格的參議員桑德斯（Bernie Sanders）21日警告俄羅斯勿介入民主黨的初選。與此同時，美媒報道關於莫斯科政府會再介入美國選舉。美情報官員2月13日在一項秘密簡報中告訴國會議員，俄羅斯正在干預美國2020年大選，暗助總統特朗普連任。特朗普和莫斯科2月21日都予以否認。

美國總統特朗普批評有關俄羅斯傳會再度介入美國大選的消息，是民主黨發動的假新聞事件。圖為2月11日特朗普出席完拉斯維加斯的競選活動後回白宮。（AP）

署理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）2月19日遭特朗普解僱。美國《華盛頓郵報》2月21日的報道指出，特朗普認為馬圭爾和其下屬2月13日在國會談及俄羅斯介入美國政治，是不忠誠的表現。

《華盛頓郵報》引述消息人士報道，馬圭爾的下屬上周機密簡報中向國會眾議院情報委員成員指出，俄羅斯想特朗普連任，莫斯科視特朗普政府利於克里姆林宮的利益。

美國《紐約時報》21日的評論文章則引述一些匿名消息人士稱，令特朗普生氣的不是馬圭爾下屬赴國會發表涉俄情報簡報，而是他讓其下屬對有份彈劾特朗普的議員發表簡布。

特朗普對俄羅斯被指介入美國政治的態度在過去數年出現轉變。已有不止一個美國政府部門、包括情報機關在內，指俄羅斯干預2016年大選，以及在2018年中期選舉進行前「伸手」。特朗普在上任初期勉強接受那些評估，但後來又不止一次公開表示，相信俄羅斯沒有這麼做。

特朗普來到2月21日也是以類似態度應對有關傳聞。他在推特（Twitter）發文：「又一個國會民主黨人發動的假新聞事件，說俄羅斯青睞我，而非任何一位一事無成的民主黨參選人。他們在艾奧瓦州（黨團會議）兩周後，仍未能夠點算其選票。騙局第7號。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這項指控「如同常見的偏執宣言一般，不幸地，隨着選舉愈來愈近，會愈來愈多」。

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