俄羅斯傳再干預大選暗助連任　特朗普和莫斯科否認

正在競逐美國民主黨總統候選人提名資格的參議員桑德斯（Bernie Sanders）21日警告俄羅斯勿介入民主黨的初選。與此同時，美媒報道關於莫斯科政府會再介入美國選舉。美情報官員2月13日在一項秘密簡報中告訴國會議員，俄羅斯正在干預美國2020年大選，暗助總統特朗普連任。特朗普和莫斯科2月21日都予以否認。

美國總統特朗普批評有關俄羅斯傳會再度介入美國大選的消息，是民主黨發動的假新聞事件。圖為2月11日特朗普出席完拉斯維加斯的競選活動後回白宮。（AP）

署理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）2月19日遭特朗普解僱。美國《華盛頓郵報》2月21日的報道指出，特朗普認為馬圭爾和其下屬2月13日在國會談及俄羅斯介入美國政治，是不忠誠的表現。

《華盛頓郵報》引述消息人士報道，馬圭爾的下屬上周機密簡報中向國會眾議院情報委員成員指出，俄羅斯想特朗普連任，莫斯科視特朗普政府利於克里姆林宮的利益。

美國《紐約時報》21日的評論文章則引述一些匿名消息人士稱，令特朗普生氣的不是馬圭爾下屬赴國會發表涉俄情報簡報，而是他讓其下屬對有份彈劾特朗普的議員發表簡布。

....The reason for this is that the Do Nothing Democrats, using disinformation Hoax number 7, don’t want Bernie Sanders to get the Democrat Nomination, and they figure this would be very bad for his chances. It’s all rigged, again, against Crazy Bernie Sanders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

特朗普對俄羅斯被指介入美國政治的態度在過去數年出現轉變。已有不止一個美國政府部門、包括情報機關在內，指俄羅斯干預2016年大選，以及在2018年中期選舉進行前「伸手」。特朗普在上任初期勉強接受那些評估，但後來又不止一次公開表示，相信俄羅斯沒有這麼做。

特朗普來到2月21日也是以類似態度應對有關傳聞。他在推特（Twitter）發文：「又一個國會民主黨人發動的假新聞事件，說俄羅斯青睞我，而非任何一位一事無成的民主黨參選人。他們在艾奧瓦州（黨團會議）兩周後，仍未能夠點算其選票。騙局第7號。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這項指控「如同常見的偏執宣言一般，不幸地，隨着選舉愈來愈近，會愈來愈多」。