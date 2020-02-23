【武漢肺炎】意大利宣布封鎖11個受影響地區　限制民眾活動

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意大利受到2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，當局指截至2月22日共有79名確診人士，其中在北部倫巴第（Lombardy）地區成為重災區。

總理孔特（Giuseppe Conte）其後宣布採取緊急措施，下令封鎖爆發疫情的社區，預計有大約5萬人受到影響。

武漢肺炎：意大利在2月22日錄得79宗確診個案，當局其後宣布會封閉爆發疫情的區域。（Reuters）

孔特與內閣官員舉行大約5小時的緊急會議後表示，當地至少11個城鎮將會封鎖，民眾出入都會被禁止，違者會面臨刑事起訴。這亦是首次有歐洲國家採取類似的行動，孔特強調，除非獲特別批准，沒有人可以出入被視為病毒溫床的區域。政府同時亦宣布受影響地區的學校和辦公室繼續關閉，民眾改為留在家中工作。另外原定在23日舉行的甲組足球聯賽需要改期。

民防部門負責人博雷利（Angelo Borrelli）指，意大利79宗確診個案分別來自5個地區，包括有54宗的倫巴第、維尼托（Veneto）有17人、艾米利亞－羅馬涅區（Emilia Romagna）及拉齊奧（Lazio）分別有兩人，皮埃蒙特（Piedmont）則有1人。

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