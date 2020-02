2019冠狀病毒病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情持續,韓國共有433宗確診個案,當中有9人病發前曾到以色列旅遊。以色列衛生部門2月22日宣布,要求曾與該批患者有緊密接觸的人士須家居隔離14天。

武漢肺炎:面對疫情在全球爆發,以色列亦不敢怠慢,總理內塔尼亞胡2月19日視察當地的防疫情況。(Reuters)

以色列衛生部門指,39名韓國遊客2月8至15日期間參加教會的以色列之行,期間曾到聖城耶路撒冷(Jerusalem)的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)、西岸(West Bank)的麥比拉洞(Cave of the Patriarchs)等,當中9人回國後證實確診。

當局指,目前未知他們是否在出發前感染病毒,公開他們的行程是要追蹤病毒在當地散播的可能。另外巴勒斯坦衛生部門亦已經採取類似行動。

目前以色列有一宗確診個案,患者是「鑽石公主號」(Diamond Princess)郵輪的女乘客,她在21日回國後對病毒呈陽性反應,現時情況良好,並沒有出現任何病徵。