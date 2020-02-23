【武漢肺炎】以色列突宣布禁韓國公民入境　韓外交部強烈抗議

以色列政府2月22日突然宣布禁止韓國公民入境，韓國外交部23日對此表示遺憾，並提出強烈抗議。

對於以色列2月22日突然宣布拒絕來自韓國的所有韓國公民及外籍人士入境，韓國外交部23日提出強烈抗議。圖為2月23日首爾市中心一個巨型熒幕顯示應對2019冠狀病毒病的注意事項。（AP）

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韓國外交部表示，在得知相關消息後，立即與以色列政府和以色列駐韓大使館溝通，強調不能對韓國公民和旅客採取過度或不合理的措施。

外交部表示，特別是在沒有事前通知的情況下採取相關措施，給已經出發的韓國旅客帶來不便，韓方就此事提出強烈抗議，並要求以色列政府防止類似事件再次發生。

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韓聯社23日報道，據外交部消息，以色列政府於22日晚間約7時30分，宣布禁止來自韓國的所有韓國公民和外籍人員入境，包括當晚約7時55分抵達當地的大韓航空KE957號航班所有乘客。航班降落以色列特拉維夫（Tel Aviv）的機場後，韓國等國家的乘客被拒絕進入以色列國土，所有韓國乘客因而乘坐當晚同一航班飛回韓國。

報道稱，以色列當局表示，由於以色列境內2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情快速蔓延的可能性增大，因此不得已採取這項措施，今後將與韓方保持密切合作，共同討論應對方案。

韓國外交部表示，將密切關注相關情況，並和以色列政府進行協商，制定和採取相關對策，確保以色列境內韓國公民的安全，必要時讓遊客盡快回國。

此前，以色列在2月2日和18日分別對中國、新加坡、泰國、香港及澳門地區採取禁止入境措施。以色列也對從韓國入境的以色列公民採取自行隔離14天的措施。