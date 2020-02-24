【武漢肺炎】朝鮮隔離380外國人　大部分是外交人員

隨着新型冠狀病毒肺炎疫情擴散蔓延，朝鮮對境內數百名外國人進行隔離，並在邊境地區分發進口貨物消毒作業指南，嚴防SARS-CoV-2病毒流入。

據朝中社2月24日報道，朝鮮對境內380名外國人採取隔離措施，還對來朝鮮出差的人、相關接觸者及有異常症狀者進行醫學觀察和隔離。

過去30天已有約200名外國人的行動已被限制在作所住的地方，而在隔離期完結後，並沒有延長。

報道稱，平安北道等與中國接壤的地區進一步加強防控防疫，並做好供電供熱供水等保障工作，以解決接受醫學觀察的3,000餘人因隔離生活帶來的生活不便問題。

韓聯社分析認為，正在被隔離的外國人可能是駐平壤外交官或因貿易往來訪朝的人員。

另外，朝鮮還力防疫情通過對外貿易流入境內。勞動黨機關報《勞動新聞》24日介紹韓國新冠疫情情況，並稱朝鮮在邊境口岸分發「從境外流入物資的消毒指南」「防範新冠病毒的邊境口岸檢疫規定」等文件。

另據韓聯社23日報道，高麗旅行社和青年先鋒旅行社等專營赴朝旅遊業務的旅行社於21日在官網發表聲明稱，當天接到朝方夥伴通知，為防止新冠疫情流入，原定於4月舉行的平壤馬拉松取消。

朝鮮曾於2月2日首次表示境內沒有確診病例，之後不斷通過媒體重申這一立場。朝鮮在17日還通過內閣保健相吳春福、保健省副相金亨勛、保健省國家衛生檢查院副院長洪順光等疾病管理部門主要幹部的發言強調，朝鮮是「新冠病毒無污染國家」。

朝鮮已於1月30日宣布進入國家緊急防疫狀態，加強防疫措施，對邊境口岸、港口以及機場採取完善的檢疫措施。