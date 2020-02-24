【武漢肺炎】伊朗疫情升溫　鄰國關邊境停陸空交通

伊朗境內2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡人數截至2月23日達8人，是中國以外國家的最高數據。鄰國伊拉克、土耳其、巴基斯坦紛紛宣布關閉接壤伊朗的陸路邊境，亞美尼亞及阿富汗亦暫停兩國之間的空中及陸上交通。

伊朗政府23日證實，目前境內有43宗武漢肺炎確診病例，其中8人不治。圖為2月23日伊朗首都德黑蘭有途人戴上口罩防止受到感染。（AP）

土耳其和巴基斯坦23日宣布關閉與伊朗之間的邊境，伊拉克政府早於20日決定對伊朗關閉邊境，並禁止所有伊朗人入境。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）23日同樣宣布，關閉與伊朗的邊界，並暫停兩國之間的航班。

阿富汗23日亦暫停與伊朗之間的空中及陸上交通。伊朗境內有逾百萬名阿富汗難民。

約旦政府23日宣布，將禁止中國、伊朗及韓國的公民，以及從這些國家前來的其他外國人士入境，以應對致命的「武漢肺炎」疫情。

約旦負責媒體事務的國務大臣阿達萊（Amjad Adayleh）表示，這項禁令將是「暫時性的」，並會針對來自這3個國家的所有外籍人士實施。

阿達萊還說：「從這些國家啟程返國的約旦人將被隔離兩周，以確保他們沒有感染新冠肺炎。」