武漢肺炎｜世衛：中國疫情已經見頂　宣布為大規模流行仍言之過早

世界衛生組織（World Health Organization）2月24日表示，新型冠狀病毒疫情仍然可以受控，現時宣布病毒「大規模流行」還是言之過早。組織也指，疫情在中國已經「見頂」，但對其他國家急增確診病例感到憂慮。

世界衛生組織總幹事譚德塞2月24日出席記者會，指中國疫情已經見頂。（美聯社）

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦舉行的新聞發佈會上說，「能夠為所有國家帶來希望、勇氣和信心的關鍵信息是，病毒可以被遏制，確實有許多國家已經成功。」

譚德塞說：「現在使用『大規模流行』一詞不符合事實，只會引起恐懼。」他指，「我們必須重點關注防制問題，同時盡一切努力為潛在的大流行做好準備。」他提到，中國疫情於1月23日至2月2日期間「見頂」，新增病例之後持續減少。

譚德塞指，意大利、伊朗和韓國的病例突然增加，引起「深切憂慮」，但目前並未看到病毒在全球範圍內不受控制地傳播，也沒有目睹廣泛嚴重的病例或死亡病例現象。

世衞緊急事故專家瑞安（Mike Ryan）說：「關於伊朗，有點像中國最初的情況，對於任何新受影響國家的第一波感染，我們都需要非常小心，因為我們可能只發現了嚴重病例，但最終死亡人數可能將會超過預期。」