世界知識產權組織總幹事選舉　美反對中國人當選

聯合國經濟及社會理事會下的世界知識產權組織（WIPO）3月4日將選出新的總幹事，曾擔任副總幹事10年的王彬穎有份參選，卻遭美國強力反對。美國表示，若由中國人掌舵將是一個「可怕的錯誤」。

中國常駐聯合代表陳旭2月26日出面指控美國把世界知識產權組織總幹事的選舉變成一場「政治遊戲」。並對記者說，來自中國的王彬穎曾擔任副總幹事10年，顯然是「最強候選人」。但「我們感覺，美國人正竭盡所能……施壓要求投給來自中國之外的任何人。」

圖為2019年6月23日，當選為第九任聯合國糧農組織總幹事的屈冬玉準備講話，，這是中國人首次擔任該組織總幹事一職。（新華社）

陳旭這番發言是回應美國近日以來的強力警告。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）23日發表在美媒上的一篇評論中寫道：「將世界知識產權組織的掌控權交給中國代表將是一個可怕的錯誤。」

美國還警告說，允許中國公民擔任世界知識產權組織總幹事將使中國在整個聯合國內部的影響力過大。目前聯合國15個專門機構中的4個都是由中國人領導，這些組織分別是國際電信聯盟、國際民航組織、聯合國工業發展組織和糧食及農業組織。除了中國以外，沒有一個國家領導的組織超過一個以上。

納瓦羅指出，如果把世界知識產權組織也加進去，等於三分之一的聯合國專門機構都由中國來管。「美國和聯合國其他國家必須迅速採取行動，以評估和制衡中國為了控制國際組織所做的努力。」

陳旭則駁斥了這一論點，堅持認為沒有所謂「中國控制或中國意圖主導的意圖」。

美指中國沒有相關歷史

過去12年，世界知識產權組織由來自澳洲的加里（Francis Gurry）掌舵，他將在9月任職期滿下台。目前有包括王彬穎在內6名總幹事候選人，分別來自哥倫比亞、加納、哈薩克斯坦、秘魯和新加坡。

圖為2019年9月10日，在匈牙利布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電信展上，人們在華為公司的展廳參觀。（新華社）

德國之聲27日稱，美國尚未正式表態支持任何候選人，但公開反對王彬穎出任。根據外交消息來源指出，新加坡知識產權局局長鄧鴻森出線的機率很高。

美國駐聯合國大使布倫貝里（Andrew Bremberg）最近在接受法媒採訪時指出：「我們想要一個、有保護IP（知識產權）歷史的候選人。」他說：「中國沒有那樣的歷史。」

中國外交部發言人趙立堅25日質問，是誰給美國這種把一場專業選舉搞成政治鬧劇的權力？是誰給了美國這種對別國指手劃腳、強加於人的權力？為什麼到了中國，美國就立刻撕下偽裝，把能力至上，女性優先原則和標準拋在腦後？