【新冠肺炎】日媒：日本擬暫停香港人免簽入境　中韓旅客隔離2周

日本多間傳媒3月5日報道，當地政府計劃作出新的入境限制措施，以應對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，各媒體的版本不盡相同，其中《產經新聞》報道，日本計劃暫停包括香港在內旅客的免簽證入境措施，《讀賣新聞》則報道，東京政府擬強制從中國及韓國入境日本的旅客隔離檢疫14天。 目前日本政府官方未有公布消息，當地媒體指，日本首相安倍晉三3月5日下午會召開會議商討。

產經新聞：日本擬暫停香港人免簽證入境

《產經新聞》報道稱，日本政府正計劃修改入境簽證措施，包括取消向中國已簽發的入境簽證，以及暫停香港、澳門及韓國的免簽證入境措施，變相禁止包括香港在內的中國以及韓國旅客入境。

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日媒：日本擬暫停已向中韓旅客發放的簽證效力

共同社則報道，日本政府3月5日開始探討暫停已向中國、韓國發放的簽證的效力，還計劃要求來自兩國的遊客暫時勿赴日本。

讀賣：日本擬強制中韓旅客隔離檢疫14天

至於日本《讀賣新聞》報道，日本計劃推出強制措施，要求從中國及韓國入境日本的旅客隔離檢疫14天，並且打算暫停已經發放給來自這些地區的旅客簽證，又會建議有關遊客不要前往日本。報道並未引述消息來源，報道內也沒有提及香港，但指日本首相安倍晉三將在3月5日下午召開會議商討應對疫情的措施。

截至3月5日下午，日本累計錄得1039宗感染新型冠狀病毒個案，當中包括706名郵輪「鑽石公主號」的乘客及船員。

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