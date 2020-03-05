【日本疫情】日本3月9日起隔離中韓入境者14天　包括香港澳門

日本首相安倍晉三3月5日宣布，自日本時間3月9日凌晨0時起，所有從中國與韓國入境日本的人士將要到檢疫所所長指定的場所隔離檢疫14天，不可乘坐公共交通工具，措施暫定實施至3月31日，對象包括日本人。他又表示，措施實施期間，所有從中國與韓國飛往日本的飛機，都限定在東京成田機場或大阪關西機場降落。 日本放送協會（NHK）報道，該措施包括香港與澳門的人員。

圖為安倍晉三2020年1月出席國會會議（Getty）

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暫停中韓旅客簽證效力

安倍晉三當天與官員召開會議，商討應對疫情的政策，之後發表講話。安倍又表示，日本政府對已向中國、韓國旅客發放的簽證，會暫停其效力。

日本目前禁止14天內到過中國湖北省、浙江省、韓國大邱市與慶尚北道清道郡的旅客入境，由於疫情持續擴大，日本政府也會擴大入境管制範圍，擴大至韓國慶尚北道更多地區及伊朗庫姆省（Qom）等，措施自3月7日起生效。

法務大臣：暫停香港澳門人士免簽證入境

日本法務大臣森雅子則在社交網站Twitter宣布，日本將拒絕來自韓國及伊朗兩國部分地區人士的入境外，並會暫停香港及澳門人士的免簽證入境安排。

日本多間媒體當天較早前已報道，東京政府準備加強對旅客的入境限制，其中共同社報道，日本政府開始探討暫停已向中國、韓國發放的簽證的效力，還計劃要求來自兩國的遊客暫時勿赴日本等。

截至3月5日下午7時，日本全國共有1047宗確診感染新型冠狀病毒個案，包括706名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客與船員，死亡個案則有12宗，其中6人為「鑽石公主號」的乘客或船員。

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