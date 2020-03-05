【日本疫情．新冠肺炎】法務大臣：暫停香港澳門人士免簽證入境

撰文：成依華
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日本法務大臣森雅子3月5日在社交網站Twitter宣布，日本將拒絕來自韓國及伊朗兩國部分地區人士的入境，並會暫停香港及澳門人士的免簽證入境安排。
她又稱，日本也會暫停中國及韓國人士的簽證。她稱，中日韓會加強國際之間的合作，應對疫情。
新型コロナウイルス対策を抜本的に強化します。政府として韓国、イラン両国の一部地域からの更なる入国拒否を決定しました。— 森まさこ MORI Masako (@morimasakosangi) March 5, 2020
加えて中国及び韓国全土で発行した日本への入国ビザの効力を停止。香港、マカオ等のビザ免除措置も停止します。水際対策に関して日中韓をはじめ国際協力を強化して参ります。 pic.twitter.com/NKSwselZFm
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日本首相安倍晉三當天較早前宣布，自3月9日凌晨0時起，所有從中國與韓國入境的旅客將強制送至指定場所隔離檢疫14天，不可乘坐公共交通工具，措施暫定實施至3月底。他又表示，措施實施期間，所有從中國與韓國飛往日本的飛機，都限定在東京成田機場或大阪關西機場降落。
截至3月5日下午7時，日本全國共有1047宗確診感染新型冠狀病毒個案，包括706名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客與船員，死亡個案則有12宗，其中6人為「鑽石公主號」的乘客或船員。
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