【日本疫情．新冠肺炎】法務大臣：暫停香港澳門人士免簽證入境

日本法務大臣森雅子3月5日在社交網站Twitter宣布，日本將拒絕來自韓國及伊朗兩國部分地區人士的入境，並會暫停香港及澳門人士的免簽證入境安排。

她又稱，日本也會暫停中國及韓國人士的簽證。她稱，中日韓會加強國際之間的合作，應對疫情。

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日本首相安倍晉三當天較早前宣布，自3月9日凌晨0時起，所有從中國與韓國入境的旅客將強制送至指定場所隔離檢疫14天，不可乘坐公共交通工具，措施暫定實施至3月底。他又表示，措施實施期間，所有從中國與韓國飛往日本的飛機，都限定在東京成田機場或大阪關西機場降落。

截至3月5日下午7時，日本全國共有1047宗確診感染新型冠狀病毒個案，包括706名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客與船員，死亡個案則有12宗，其中6人為「鑽石公主號」的乘客或船員。

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