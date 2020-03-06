【新冠肺炎】日本宣布習近平推遲訪日　中國外交部回應

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，中國國家主席習近平原定於4月對日本的國事訪問被推遲，中日雙方都證實此消息。

日本官房長官菅義偉3月5日下午在記者招待會上表示，日中兩國政府將重新調整4月上旬中國國家主席習近平作為國賓訪日的時間。

菅義偉還就延期理由說明稱，「兩國就必須最優先應對作為雙方最大課題的防止疫情蔓延達成了一致」。他就新的訪日日程稱「決定在雙方都合適的時間進行」，表示外交部門間將展開協調。

在3月5日的記者會上，中國外交部發言人趙立堅也問到習近平訪日推遲一事。對此，他回應說，當前中日兩國都在全力抗擊新冠肺炎疫情。中日雙方一致認為，必須確保習近平主席對日本的國事訪問在最適宜的時機、環境和氛圍下實現並取得圓滿成功。經協商，中日雙方將就訪問時機保持密切溝通。

他還強調，相信通過外交渠道，雙方會對習主席訪問日本作出最好的安排。

與此同時，共同社3月5日報道稱，在新型冠狀病毒肺炎影響擴大的情況下，雙方認為當前為平息疫情應優先進行國內應對。製作規劃兩國關係的「第五個政治文件」等訪日準備工作陷入停滯，現狀是難以預見取得成果。兩國計劃重新協調日程，擬安排在東京奧運會和殘奧會後的秋季以後。 如能實現，將是2008年5月胡錦濤之後，中國國家主席約12年來首次作為國賓訪日。

據悉，這次新型冠狀病毒肺炎疫情不僅橫掃了中國，也席捲了世界，日本也有1,000多個病例。這種病毒的傳染性極強，中國通過停工、停課以及封城等措施使得局勢逐漸穩定，日本也暫時停課。