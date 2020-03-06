【泰國入境】旅遊局否認旅客須隔離14天　居泰港人稱措施未執行

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，路透社3月5日引述泰國官員報道，3月6日凌晨起所有來自中國大陸、香港、澳門、韓國、伊朗及意大利人士入境後須自行隔離14日。 泰國旅遊局同日否認，指該國並未對中國及其他地區作出旅遊限制，目前未有正式宣布要求入境者隔離措施。 有「泰國通」之稱居泰專欄作家胡慧冲指出，泰國政府尚未執行港人入境後須隔離14天的措施。無線新聞3月6日引述他說，迄今為止所有港人都稱順利入境，只是須填寫多一張健康申報表，暫時毋須做任何其他事。他說有問過泰國總部（有關部門）的同事，他們說其實未確認任何事。

以新加坡為例，泰國旅遊局駐新加坡分部4日在一個Facebook帖文中指出「對於從新加坡往泰國旅客須隔離或被限制，沒有收到任何正式政府公布。」泰國駐新加坡大使館對消費者新聞與商業頻道（CNCB）說，就來自新加坡的旅客，「如他們是健康的，就不需要接受治療。」

路透社5日晚上報道泰國衞生部發言人的話，稱所有來自該6個地方的泰國和外國人，不管是入境或過境人士都須申報住址以及旅行計劃，在家中或酒店進行為期14天自我隔離，並須每日向當局報告健康狀況，或是由有關人員上門檢查。任何違反隔離令的人士會面臨2萬泰銖罰款。而入境人士一旦出現感染徵狀將會直接送到公立醫院接受治療。

而在路透社報道有關消息前數小時，泰國旅遊局指政府暫時未有任何要求民眾自我隔離等措施，只強調疾病控制中心在全國46個口岸加強檢測入境人士的身體狀況。

鄰近國家有新冠肺炎疫情，令泰國備感困擾，不止影響民眾常生活，亦衝擊這個依賴旅遊業的國家。圖為2月26日泰國曼谷地鐵車廂內，部分民眾乘車時沒戴上口罩。（AP）

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該國在入境限制措施方面，近日出現訊息發布混亂的情況。該國3月3日將中國大陸、香港及台灣等11個國家及地區列新冠肺炎高危區（high-risk zones）。衞生部3月3日公布，將9個國家及兩個地區定義為新冠肺炎高危區，《皇家公報》（Royal Gazette）5日發布後，便正式生效。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）3月3日在其Facebook頁面展示他所簽署的這份公告，上面寫着要求所有來自這些國家的旅客，抵泰後無論如何都須自行隔離14天。不過這個帖文之後被刪，他並沒有為此解釋。

外界暫時未知為何會有如此訊息發布不一致的情況。不過有一點肯定的就是旅遊業對泰國經濟來說相當重要。惠譽諮詢公司（Fitch Solutions）分析師在2月27日發布的文章中指出，旅遊業佔該國經濟13%至14%，此外行業提供的工作職位佔該國整體六分之一。文中也指出，中國旅客佔來泰國際旅客27.6%。在泰銖走強以及來自歐洲旅客對泰國興趣減少之際，中國旅客是泰國近年重要的增長來源。