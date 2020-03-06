【新冠肺炎・韓國口罩】全面禁止出口　民眾購買亦受限

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在中國以外多個國家或地區都有加劇的現象，在個案持續增加的韓國「口罩荒」愈趨嚴重。政府為進一步管理供應，民眾3月9日起須按照出生年份奇偶數購買。奇數年份出生者，只能在奇數日期買口罩；偶數年份出生者做法同樣。

韓國民眾3月5日在首爾為買口罩預防2019冠狀病毒病而大排長龍。（AP）

政府為建立一個公平的口罩銷售系統，宣布自6日開始，每名顧客每周只能按其出生年份是單數或雙數，在藥房買到2個口罩。藥房、郵局及韓國農協銀行（NongHyup Bank）將設立一個數碼系統，防止消費者過度購買。郵局及韓國農協銀行將實行每人每周限購1個口罩的措施，直至數碼系統建立好為止。

藥房亦會要求購買口罩的消費者出示身份證。身在韓國的外國人在購買口罩時，需展示其醫療保險文件以及外國人登錄證（Alien Registration Card）。

韓政府3月6日起禁止口罩出口，韓國企劃財政部第一次官（副部長）金容範5日在內閣會議中公布，政府會禁止口罩出口，以確保國內供應量。口罩會優先供醫院、隔離設施使及政府使用。政府之前從非法囤貨者手上沒收的口罩，亦會被重新發放。

政府亦在努力應對國內供需失衡問題，當局稱國內日產口罩已增1倍至平均約1000萬個。