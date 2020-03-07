【至尊公主號】專家倡郵輪人員落船隔離　特朗普卻想讓乘客留船上

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，在美國，郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）目前有21人確診。 有哈佛大學的專家認為，應該讓船上所有人落船檢疫和檢測，避免事件成為「鑽石公主號」的翻版。但美國總統特朗普（Donald Trump）3月6日則透露「心聲」，他稱自己想讓乘客船員都留在船上，因為他不想美國的確診數字上升，但他也表明，會交由負責領導抗疫工作的官員決定如何處理。

載有3533名乘客和船員的「至尊公主號」目前停泊在三藩市對開海域，郵輪上有46人完成檢測，當中多達21人確診，其餘24人對新型冠狀病毒呈陰性反應，另有一人的檢測結果未有定論。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院助理教授米納（Michael Mina）提倡要讓郵輪人員落船隔離檢疫，他表示「我們從鑽石公主號那學到的其中一個主要教訓，就是不要讓人們留在船上隔離，還希望他們不會傳播（病毒）及保持健康。」他建議讓船上人員上岸，再安排後續檢測及隔離。

米納又對媒體稱「正確的做法是讓人離開郵輪，安排他們測試，並為他們找到一個可以真正安全地隔離和檢疫的地方。」

彭斯獲特朗普指派，負責協調美國政府對疫情爆發的應對措施。圖為他3月5日在華盛頓出席記者會。（Reuters）

不過美國總統特朗普心裏並不想乘客落船隔離，他3月6日到位於亞特蘭大（Atlanta）的美國疾病控制和預防中心（CDC）視察後，他提到專家、副總統彭斯等為抗疫工作每天24小時工作，特朗普稱「他們想讓郵輪人員下來，但我個人寧願讓他們留在船上。」他稱，「因為我想確診數字停在這裏，這艘船的事並非我們的錯，我不想確診數字因此變成雙倍。」

但特朗普也指出，會交由負責官員處理，他又稱「我已表示會由他們去做最終的決定。」特朗普表示，船上的人員也沒錯，故此「他們想下船的話，我完全能理解。」

對於如何處理這次事件，美國政府內負責領導抗疫工作的副總統彭斯（Mike Pence）表示，會根據需要對船上所有人做檢測及安排隔離，至於1100名船員，他稱預計他們將會在船上隔離。

這次事件源於美國加州普萊瑟縣（Placer County）官員3月4日證實有一名確診感染新型肺炎的71歲男子病逝，他生前在2月11日至21日期間曾乘搭「至尊公主號」從三藩市（San Francisco）往返墨西哥。