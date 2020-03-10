【新冠肺炎】日本議員被揭網上炒賣口罩狂賺數百萬　被轟發災難財

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共同社報道，日本新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，口罩一罩難求，但53歲的靜岡縣無黨籍縣議員諸田洋之，過去一個月卻在網絡上拍賣口罩，一組2000片最高賣到17萬日圓（約1.2萬港元），挨批發災難財，諸田3月9日出面致歉。

諸田在縣政府召開記者會說：「從2月4日起在網上銷售口罩共計89次，銷售額約為888萬日圓（約65.8萬港元）。對於因此感到不快的人，我深表歉意。」

被揭炒賣口罩的日本靜岡縣議員諸田洋之。（影片截圖：Twitter@HiroyukiMorota）

諸田宣布辭去自己經營的貿易商社負責人一職，但仍會繼續擔任縣議員。

諸田透露，他在網上以1箱至數箱為單位售賣口罩，每箱2000片，成交價約為3萬到17萬日圓（約2,223至1.2萬港元）。在網上售賣的口罩已在3月6日下架。

諸田說，在中東呼吸綜合症（MERS）流行時口罩需求大增，該商社當時大量買進口罩未能賣完成為庫存，「現在是在售賣庫存，並非轉賣」，表示「沒有牟取暴利」。

對於口罩的市價上漲，諸田說，「當時認為可能是需求在增加」。當記者詢問如何看待自身行為時，他表示：「我負有道義責任，這樣做是有問題的。我作為縣議員有欠考慮，正在反省。」

諸田說，在網上售賣期間，諸田曾接到仙台市醫院、大阪府護士學校、埼玉縣小學等相關人士要求無償提供口罩，他都同意捐贈。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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