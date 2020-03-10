【新冠肺炎】日本議員被揭網上炒賣口罩狂賺數百萬　被轟發災難財

共同社報道，日本新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，口罩一罩難求，但53歲的靜岡縣無黨籍縣議員諸田洋之，過去一個月卻在網絡上拍賣口罩，一組2000片最高賣到17萬日圓（約1.2萬港元），挨批發災難財，諸田3月9日出面致歉。

諸田在縣政府召開記者會說：「從2月4日起在網上銷售口罩共計89次，銷售額約為888萬日圓（約65.8萬港元）。對於因此感到不快的人，我深表歉意。」

被揭炒賣口罩的日本靜岡縣議員諸田洋之。（影片截圖：Twitter@HiroyukiMorota）

諸田宣布辭去自己經營的貿易商社負責人一職，但仍會繼續擔任縣議員。

諸田透露，他在網上以1箱至數箱為單位售賣口罩，每箱2000片，成交價約為3萬到17萬日圓（約2,223至1.2萬港元）。在網上售賣的口罩已在3月6日下架。

諸田說，在中東呼吸綜合症（MERS）流行時口罩需求大增，該商社當時大量買進口罩未能賣完成為庫存，「現在是在售賣庫存，並非轉賣」，表示「沒有牟取暴利」。

對於口罩的市價上漲，諸田說，「當時認為可能是需求在增加」。當記者詢問如何看待自身行為時，他表示：「我負有道義責任，這樣做是有問題的。我作為縣議員有欠考慮，正在反省。」

諸田說，在網上售賣期間，諸田曾接到仙台市醫院、大阪府護士學校、埼玉縣小學等相關人士要求無償提供口罩，他都同意捐贈。

【相關圖輯】新冠肺炎｜東京迪士尼、大阪環球影城休館 極罕「空城」影像曝光（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

【相關圖輯】新冠肺炎｜日本全面進入防疫mode 戲院禁共享爆谷 迴轉壽司停轉（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

「德國冰酒」絕種中？極端氣候摧毀的德國名酒產業鏈

食品公司如何用包裝讓你誤以為產品很健康？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】