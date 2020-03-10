【新冠肺炎】新研究：大多數患者感染後5天出現症狀　與沙士相近

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疾病分析人員9日表示，在大量已知病例的研究中，大多數確診新冠肺炎的患者會在感染後大約五天，開始出現症狀。

《華爾街日報》報道，研究人員的發現，進一步證實先前的推測，即確診患者在出現發燒、咳嗽和呼吸窘迫等症狀前，處於病毒潛伏期，因此當前的公共衛生措施建議暴露於感染源的民眾接受14天的隔離和監測期。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院流行病學家萊斯勒（Justin Lessler）領隊分析181例病例進展。他表示：「病毒潛伏期約為五天，我們對此充滿信心。有些人潛伏期很短，也有些人很長。我們目標是在死線前發現大多數感染且具有症狀的病例。」

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其他研究較少病例的研究人員估計，新冠肺炎患者的潛伏期最短兩天，長則可達14天，少數病例的潛伏期長達27天才確診。

9日發表在國際權威期刊《內科醫學年鑑》上的研究稱，科學家計算新冠病毒的潛伏期中位數為5.1天。

研究人員共分析181篇媒體報道和公共衛生公告，其中包括患者暴露於病毒的可能日期和最初症狀，且患者都與曾去過中國湖北省或武漢市的人有關。萊斯勒說，如此一來，科學家能透過旅行路線估算患者首次暴露於病毒的時間。

科學家們坦承二手報告的弱點，但萊斯勒說，這是確定潛伏期長度的最可靠方法，無需取得患者的個別紀錄。

科學家表示，新冠病毒的潛伏期與已知的SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症，俗稱沙士）和MERS（中東呼吸綜合症）病毒相近，其他引起普通感冒的冠狀病毒潛伏期通常為三天。

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