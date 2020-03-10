【新冠肺炎・意大利】醫療體系快崩潰　疫區指揮：病人如海嘯湧入

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球蔓延，意大利為歐洲疫情最嚴重的國家。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）9日宣布，封鎖的「紅區」擴大到全國，民眾除了工作和緊急事件不得移動，所有公眾和體育活動也必須取消。

倫巴第大區危機中心加護病房指揮佩森蒂（Antonio Pesenti）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，儘管倫巴第試圖空出醫院病床，倫巴第醫療照護系統「離崩潰只差一步」。佩森蒂表示：「我們現在被迫在走廊設立加護中心進行治療，我們清空醫院所有空間照顧重症病患。」

他形容看見「病人如海嘯般湧入」，如果新冠肺炎疫情繼續擴散下去，這個月底將有1萬8000多名病人湧入醫院。他說：「我從沒看過這般景象。意大利民眾應該要感到擔心。」

疫情下的意大利 景點、名店、交通工具變得冷清（點圖放大瀏覽）：

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倫巴第大區區長豐塔納（Attilio Fontana）在聲明中表示，新的措施可能不夠。豐塔納表示：「這是必要的一步，但恐怕依然不夠。倫巴第以及意國其他區域顯示疫情不斷在擴散。所有影響都是從醫院裏工作超量開始，尤其是加護病房。」

意大利9日通報新冠肺炎確診案例達9172宗，比前一天激增1897宗；死亡案例達463宗，比前一天增97宗，成為中國以外疫情最嚴重國家。

先前北部部分地區封鎖措施中，主要高速公路和沿路小型道路會攔檢，鐵路警察、衛生當局工作人員、意大利民防保護部也會在火車站進行檢查。透過飛機出境、入境封鎖區域的旅客，也會被要求檢查自我申報旅行豁免申請書。

米蘭車站民眾德馬爾西科（Michele De Marsico）於8日向CNN表示，他很擔心，因此來車站看看怎麼回南部的方法。

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