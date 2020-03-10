【新冠肺炎．伊朗】誤信飲酒抗疫　伊朗逾200人錯飲假酒27人不治

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球多國繼續蔓延，在中東重災區伊朗，當地民眾人心惶惶，社交媒體更流傳喝酒防疫等錯誤方法，釀成不幸事件，至少27人因飲用工業酒精或假酒喪命。

伊朗是中東重災區，有民眾誤信喝酒能防疫，至少27人因飲用工業酒精或假酒喪命。圖為當地的醫護人員。（AP）

伊朗梅赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，隨着疫情爆發，當地社交媒體流傳各種不科學或無根據的防疫及治療方法，其中一樣竟然是飲酒。在胡齊斯坦省（Khuzestan）及厄爾布爾士省（Alborz），這些流言讓至少27人死於酒精中毒。

伊朗一向嚴格執行禁酒令，嚴禁出售紅酒等酒精類產品，當地媒體指出民眾為了飲酒抗疫，部分人竟然錯誤飲用了市面上販售的消毒用工業酒精；也有媒體報道，有民眾在黑市購買混入大量甲醇的假酒飲用，造成不幸事件。

在胡齊斯坦省，有至少20人酒精中毒死亡，218人因酒精中毒需住院留醫，當中一人因此失明，有人情況危殆；厄爾布爾士省就有至少7人死於酒精中毒。

專家指出，若大量攝入甲醇，可能會導致失明、肝臟受壞甚至死亡。值得一提的是，胡齊斯坦省官方確診數字為73人，遠較酒精中毒入院人數少。