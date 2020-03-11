【新冠肺炎】泰國入境政策再鬧羅生門　駐港領事館稱港人續免簽證

泰國入境政策問題在3月11日再鬧出羅生門，先有泰國內政部長阿努蓬（Anupong Paochinda）向路透社表示，因應疫情擴大，將暫停18個國家的落地簽證，也會暫停3個地方包括香港、韓國和意大利的免簽證入境措施。但泰國駐港總領事館同日則發表聲明反駁報道，稱香港和澳門護照持有人的免簽證將不會受到影響。

內政部長說法：立即展開有關程序

阿努蓬當天向路透社說明暫停落地簽證與免簽證的措施時，他稱會立即展開有關程序，但暫時未知道何時開始生效。他表示，泰國駐各地的領事館將確保沒有生病的人到訪泰國。

阿努蓬並表示，所有從有關地方入境泰國的人，之後要到泰國領事館申請簽證，並提供自己沒有感染新型病毒的醫學證明。他又稱，有關措施會延續至疫情好轉時。

↓↓↓有關泰國疫情的相片，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

駐港領事館說法：港人不受影響

但泰國駐港總領事館不久後發表聲明反駁報道，聲明稱「關於有新聞報道指泰國政府取消一些豁免簽證國家協議，包括香港，總領事館特此聲明，基於協議乃雙邊協議，因此香港及澳門護照持有人將不會受到影響。」

據路透社報道所指，泰國計劃暫停落地簽證的18個國家包括保加利亞、不丹、中國（包括台灣）、塞浦路斯、埃塞俄比亞、斐濟、格魯吉亞、印度、哈薩克、馬耳他、墨西哥、瑙鲁（Nauru）、巴布亞新畿內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏茲別克和瓦努阿圖。

報道稱，泰方也將暫停給予3個地方旅客的免簽證入境待遇，即香港、韓國與意大利。在此之前，另一國家日本已宣布暫停給予香港人的免簽證入境待遇。

泰國入境問題一再變羅生門

在疫情期間，這次已不是泰國政府首次鬧出部門說法不一的羅生門事件，3月5日，泰國衞生部官員向路透社稱，所有來自香港、澳門、中國、韓國、伊朗及意大利的人士入境後需要自行隔離14日，但泰國旅遊局同日則否認消息，出現朝令夕改的場面。至3月9日，泰國旅遊局又宣布來自中港澳等地的旅客在入境後要自行隔離14天。

泰國政府一邊加強抗疫，但另一邊旅遊業是泰國的重要經濟產業，佔GDP近20%，《曼谷郵報》之前便指出，政府一直不願意實施旅遊限制，擔心令旅遊業雪上加霜，對於抗疫政策，部長與高級官員之間更是不時發放不同甚至是矛盾的訊息。