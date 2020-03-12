【新冠肺炎】為口罩爆外交糾紛？　瑞士不滿德國意大利扣押物資

瑞士媒體3月11日報道，瑞士的防護物資相繼被德國及意大利海關扣押，當中包括24萬枚口罩、一個裝滿外科手套的貨櫃，以及一批消毒藥水。瑞士經濟事務秘書處（SECO）稱已分別向兩國交涉，在外交層面，瑞士政府也就此事召見德國駐瑞士大使。

新冠肺炎：瑞士媒體3月11日報道，瑞士的防護物資相繼被德國及意大利海關扣押。圖為瑞士海關人員在瑞士與意大利接壤邊境。（Reuters）

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）席捲歐洲，各國防護物資緊絀，由於瑞士幾乎不生產這些物資，高度依賴進口，所以目前國內的防護物資已經極其緊張。

《新蘇黎世報》報道，通常德國企業都會從中國等地大批採購防護物資，然後瑞士企業再從運抵德國的貨物中購買一部分，以滿足當地醫護需求。不過，德國及意大利早前頒布的出口禁令，就讓瑞士大受影響。

瑞士一輛滿載24萬個口罩的貨車，3月10日從德國駛往瑞士時，遭到德國海關以違反禁令為由扣查。當地媒體11日報道，德國漢堡海關近日亦扣押一個瑞士貨櫃，入面裝有從中國訂購的外科手套。

經濟事務秘書處(SECO）表示，當局已與德國政府交涉。報道引述德國海關消息人士稱，裝有手套的貨櫃已被放行，是疏忽所致。有媒體指，這是由於該批手套僅在德國中轉，所以可獲放行。

意大利同日亦扣查該瑞士一批消毒藥水，經濟事務秘書處亦正與意國商討。

專家：中國「幾乎買空全球市場」

《德國之聲》指出，瑞士作為內陸國家，被德國、法國及意大利等歐盟成員國包圍，沒有自己出口海港。若瑞士要從國際採購物資，除非直接空運，否則必會通過歐盟國家口岸。

報道又引述專家指出，造成這種局面的原因，是全球相當大部分醫療防護物資的產能，都集中在中國。中國作為最先爆發疫情的國家，不但耗盡本國產能，還在疫情初期「幾乎買空全球市場」的防護物資。專家指摘德國等歐洲國家政府，沒有為疫情做好準備。