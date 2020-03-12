【新冠肺炎】伊朗外長發帖求救　清單列急需1200萬N95口罩等物資

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國肆虐，伊朗更是重災區，確診個案逾1萬宗。伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）3月12日在社交網站Twitter發文求救，並列出清單詳細講述伊朗所需要的物資，包括320萬組病毒檢測試劑盒、1200萬個N95口罩、1000部呼吸機、1億對即棄手套等。 扎里夫表明該國面對物資嚴重短缺的困難，並指「病毒（對人類）不會區別對待，人類也不應該。」

在美國，3月11日有民眾在首都華盛頓舉牌抗議，要求美方解除對伊朗的制裁（路透社）

扎里夫在帖文開首就寫上「緊急」字眼，然後表示伊朗的醫護人員正在前線勇敢地戰鬥，但因伊朗在獲取藥物與設備方面受到限制，令醫護人員在努力時卻面對物資嚴重短缺的障礙。

他之後直接列出清單，並表示伊朗「最迫切的需要就如下面所述。」

URGENT



Iranian care personnel are courageously battling #COVID19 on frontlines



Their efforts are stymied by vast shortages caused by restrictions on our people's access to medicine/equipment



Most urgent needs are outlined below



Viruses don't discriminate. Nor should humankind pic.twitter.com/GpXCbsh001 — Javad Zarif (@JZarif) March 12, 2020

在清單開首，可見「以真主之名」的字眼，然後下面列出30種不同醫療物品的詳細名稱，並列明伊朗所需要的物品數目，當中包括1000部呼吸機、100部體外膜氧合器（ECMO；俗稱人工心肺）、1200萬個N95口罩、1.6億個三層口罩、100部手提X光機等等。清單下方寫上地址與聯絡方法。

自疫情在全球爆發以來，伊朗面對極大困難，除了確診數字不斷上升，醫療系統也難以應付這次疫情，當地經過多年國際制裁，醫療設備、基建均追不上時代，患者的死亡率也偏高。

一名伊朗革命衛隊的軍官因染疫逝世後，當地民眾3月10日在德黑蘭為他舉行葬禮（美聯社）

駐華使館曾在微博發文求助

伊朗駐華大使館之前已在微博發文求助，呼籲中國網民捐款。馬雲公益基金會之後表示會向伊朗送贈100萬個口罩。另一方面，俄羅斯近日向伊朗提供500套新型冠狀病毒的實驗室診斷檢測系統，稱可以檢測5萬次。但由於伊朗疫情嚴重，目前外界的援助並未足夠該國所需。

伊朗衞生部發言人3月12日公布，當地在過去一天再多1075宗個案，累計個案升至10,075宗，即超過1萬宗。死亡人數增加75人，累計升至429人。發言人之前在3月11日曾宣布，當地的治癒病例為2959宗。