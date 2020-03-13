【新冠肺炎】英國脫歐談判取消　正研究替代方案

全球受到2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續影響，連帶原定於下周舉行的英國脫歐談判亦要取消。

英國和歐盟在3月初舉行首輪「後脫歐時代」談判。（Reuters）

英國政府3月12日發表聲明，指根據目前的疫情發展，英國及歐盟談判代表同意取消下周在倫敦舉行的面對面談判，並正研究其他替代方案，當中包括舉行視像會議。

英國1月31日脫歐後，3月5日在比利時布魯塞爾與歐盟結束為期4天的首輪談判，雙方意見分歧嚴重。

負責英國脫歐事務的歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在談判結束後表示，雙方剛開始談判，有意見分歧是在意料之中的事，但部分內容要想達成一致還很困難。

巴尼耶表示，雙方分歧主要存在4個方面，包括如何保證雙方處於公平的競爭環境，如何進行安全合作，如何管理雙方未來關係，以及如何解決漁業問題。

他強調，遵守承諾和相互尊重會是談判成功的關鍵。

英國脫歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）在Twitter上稱：「這是建設性的首輪談判，我們現在充分了解彼此立場。這（未來）將會是困難的談判，但我們將努力嘗試達成協議。」

英國脫歐後，與歐盟的雙方關係談判將每2周或3周進行一次，在布魯塞爾和英國倫敦之間輪流舉行。而下一輪談判原定在18日於倫敦舉行。