【新冠肺炎】3月16日起進入北京者須隔離觀察　韓國抗議

為嚴防境外2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情傳入，中國北京市政府3月15日發佈通知，要求所有境外進京人員進行14天的隔離觀察，但費用需要自理。韓國駐華大使對此提出抗議。

新華社3月15日報道，中國北京市政府副秘書長陳蓓於北京時間15日表示，為有效防範境外疫情的輸入和擴散，從3月16日零時起，所有境外進京人員，均應轉送至集中觀察點，進行14天的隔離觀察。

陳蓓補充稱，有特殊情況的，經嚴格評估，可進行居家觀察。集中隔離觀察期間，隔離人員費用需要自理。

據韓聯社3月16日報道，韓國駐華大使張夏成16日表示，已發送公文，抗議北京市政府決定讓境外進京人員自費集中隔離一事，並要求允許常住北京人員居家隔離。

張夏成16日對韓國駐京記者團表示，由於北京此舉面向全球，而不只針對韓日等特定國家，目前的僵局恐難輕易緩解，韓國駐華大使館方面正在與其他國家使館保持密切溝通。

張夏成表示，如果韓國公民被迫定點隔離，使館將積極援助食品、生活必需品等物資。

有外交消息人士披露，迄今為止還沒有造訪中國的韓國人被確診的病例，也沒聽說有入境中國的外籍人員確診感染新冠病毒，已經請求北京市承擔定點隔離費用。