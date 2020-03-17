【新冠肺炎】美國疫情爆發紐約床位告急　向聯邦政府求援未有成果

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，美國累計病例已超過4400宗，紐約出現醫療系統無法承受的問題，苦於無法提供更多病床，將把病情未算極嚴重的病人拒之門外。

紐約出現醫療系統無法應付嚴重疫情的問題，圖為紐約市長白思豪（Reuters）

美國政治新聞網站Politico報道，紐約市累計確診463宗，死亡人數為7人。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）3月16日表明「我們會需要大批醫院床位，規模是紐約史上前所未有的。」他又稱「要和時間賽跑。」

白思豪和紐約州長科莫（Andrew Cuomo）向美國總統特朗普（Donald Trump）求助，要求美國陸軍工程兵團（Army Corps of Engineers）派員幫助，建設臨時醫院解決床位燃眉之急，但報道稱，他們得到的答覆是自己想辦法（fend for themselves）。《紐約時報》報道，總統特朗普曾向各地方首長稱「我們會支援你，但你們也要嘗試自行爭取（支援），去銷售點，自己爭取的話更快更直接。」

白思豪如今向媒體表示，他更相信五角大樓，他稱「希望特朗普能告訴國防部長，『你來接手吧，我不懂這些。』」白思豪稱，他已想到的辦法包括計劃利用空閒場地，以建造病房；發放帳篷、建立艙體醫院；利用私立醫院床位，通過取消可部分病人的手術預約和請病人提早出院，讓出床位。

白思豪補充說，紐約未來兩週將準備好四處新的疫情收治中心，共1200床位。另外市政府希望在公共和私立醫院增設7000張床位，包括在停車場架設帳篷，把餐廳區改造成病房。

白思豪指出，受床位告急壓力所致，在急症室部門會設有檢驗人員把關，病得不夠嚴重的人，將被拒之門外。他還說，將考慮比現有關閉學校、餐館、酒吧等更大更極限的措施，比如旅行禁令或全城居民足不出戶的限令，他稱「我們已經在考慮每種可能性。」