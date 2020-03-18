【新冠肺炎】歐盟宣布關閉邊境30天　阻止病毒散播

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐歐洲，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）3月17日宣布，歐盟成員國領袖一致同意關閉歐洲外圍邊境30天，以阻止病毒在當地散播。

歐盟3月17日宣布封關，務求阻止新型肺炎疫情在區內惡化。（Reuters）

米歇爾指，歐盟27個成員國同意「封關」，暫時禁止外來人士踏足當地。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則認為，這是一場抵抗病毒的戰爭，因此歐盟要盡一切能力保護民眾及經濟，所以會採取任何措施，並會隨情況變化毫不猶疑地作出更多行動。

歐盟實施封關令時，會另設一條特快通道，讓貨物在歐盟境內流通，其中波蘭正安排貨車專用通道。不過馮德萊恩指，會交由成員國自行決定是否禁止第三國民眾取道當地回家，並相信情況在未來數天會向正面發展。

另外，荷蘭國營電視台報道，首相呂特（Mark Rutte）決定禁止非歐盟人士進入當地。鄰國比利時則宣布會在當地時間18日中午12時起「封城」，直至4月5日為止，期間民眾除了購買日用品、藥物、到銀行或處理緊急事務外，其餘情況均一律禁止外出，同時禁止民眾集會，不過容許他們到戶外運動，但要與其他人保持最少1.5米距離。