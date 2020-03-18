【新冠肺炎】巴西擬宣布國家緊急狀態　總統二度檢測呈陰性

撰文：何文翰
最後更新日期：
巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）3月17日表示，他接受第二次2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測，結果呈陰性反應。此外，巴西政府打算提請國會授權，讓總統有權宣布國家進入緊急狀態。
巴西總統博爾索納羅3月15日出現在首都巴西利亞舉行的示威集會，並與支持者見面握手（Getty）
總統新聞秘書魏因加藤（Fabio Wajngarten）3月12日確認感染新冠肺炎，博爾索納羅同日接受第一次檢測，結果呈陰性。
博爾索納羅3月17日Twitter發文說：「我已接到通知，我的第二次檢測呈陰性。」
↓↓↓博爾索納羅Twitter發布第二次檢測結果↓↓↓
- Informo que meu 2° teste para COVID-19 deu NEGATIVO.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 18, 2020
- Boa noite a todos.
魏因加藤3月初陪同博爾索納羅前往佛羅里達州（Florida），與美國總統特朗普會面。巴西訪美的隨行人員中，包括魏因加藤在內，迄今已有13人確診。