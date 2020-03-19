【新冠肺炎．英國】傳倫敦最快20日全面封城　每家只准一人外出

英國首相約翰遜（Boris Johnson）加強新冠肺炎防疫措施，各級學校周五（20日）起關閉。他也警告，如果必要的話，可能對倫敦和其他地區的居民實施更嚴格的控管。

約翰遜前幾天還只建議大家勤洗手，現在已經開始規劃封鎖倫敦，其他地區稍後可能也會跟進；政府官員預期首都倫敦最快可能20日封城。約翰遜最近飽受外界批評，希望他採取更強力的抗疫措施，而且要更快。

英國病死案例已經躍增到至少104人，加上英鎊崩跌，約翰遜白着一張臉在記者會上宣布關閉學校。停課命令適用英格蘭地區托兒所至大學所有機構，但蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭已於18日停課。約翰遜說：「未來幾天和幾周，我們不會猶豫採取更進一步和更快的措施。」

在他宣布學校關閉直至進一步通知時，約翰遜堅持，他依政府高階科學顧問的建議，在正確時機採取行動。對於外界擔心，倫敦居民可能不理會遠離酒吧和在家工作的呼籲，約翰遜直率表示，「人人都必須遵守建議」。

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他補充說：「如你所知，我們生在自由土地上，我們生活的重大特點之一是不喜歡對人強加限制。但我必須告訴你，我們不排除任何事。」約翰遜向全國演說時，官員正在聽取倫敦封城的簡報。倫敦是英國疫情衝擊最嚴重地區，封城最快可能周五實施，警員已待命準備防範封城後可能發生劫掠事件。每日郵報報道，兩萬部隊待命支援。

根據英國傳媒引述知情人士表示，首都封城會是全面性封鎖，每個家庭每次只許派一人外出，都不許進入城中購物區。超市會有警方警戒，藥局會是少數維持開放的商店。兩名聽取提案的官員表示，關於新管控限制，居民和企業只會獲得12小時通知，初期可能實施約兩周。

與此同時，英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）和英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）正在擬定計劃，以防疫情重創英國經濟。執政保守黨的國會議員如今都在討論「D字」、也就是衰退（depression）的風險。

辛偉誠一周前宣布120億英鎊紓困方案，以因應危機支持經濟；他日前又宣布200億英鎊貸款擔保的財政支援措施。但辛偉誠承認，這只是開端，本周會再宣布大規模措施減少失業，並協助遭裁員的勞工。

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