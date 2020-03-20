印度新德里巴士輪姦案　四名犯人遭處決

2012年印度新德里的巴士輪姦案震撼全球。23歲的女學生在巴士慘遭6名疑犯輪姦，留醫兩周後不治。涉案的4名犯人被判強姦和謀殺罪成，3月20日清晨在蒂哈爾（Tihar）監獄遭到處決。

受害者的母親3月20日與在場人士相擁。她表示，7年後如今終於能夠伸張正義，女兒現在可以安息。（美聯社）

事發於2012年12月16日，化名為尼爾巴婭（Nirbhaya）的物理治療學生在巴士被輪姦。6名男子其後被捕，其中1名疑犯拉姆辛格（Ram Singh）在2013年3月在監獄懷疑自殺身亡，另一名案發時只得17歲的犯人因為未成年而在更新設施服刑3年後在2015年獲釋。

被處決的4名犯人分別為健身教練夏爾馬（Vinay Sharma）、巴士清潔工塔庫爾（Akshay Thakur）、水果小販古普塔（Pawan Gupta）和無業的穆凱什辛格（Mukesh Singh）。2013年，法院判處4人死刑。2017年，最高法院維持原判。印度總統拒絕從寬處理。

市民湧到監獄外慶祝犯人遭處決，部份人手持「為婦女伸張正義」和「吊死元兇」的標語。數百警察到場戒備。受害者的母親表示，7年後如今終於能夠伸張正義，並向印度的司法致意，形容女兒現在可以安息。

根據印度政府2月公布的數據，在2018年，印度平均每15分鐘就有1名女性報稱遭到強姦，未計沒有報案的數字。2018年有近3.4萬宗女性遭到強姦的案件，85%成功起訴，只有27%被定罪。