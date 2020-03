新型肺炎疫情在全球蔓延,法國的累計確診個案3月19日突破10,000宗。有醫生同日入稟控告總理菲利普(Edouard Philippe)及前衞生部長比贊(Agnès Buzyn),指控二人失職,放棄及時採取行動控制疫情。

法國總理菲利普3月19日在首都巴黎出席國民議會時發言(Reuters)

法國3名醫生代表一個醫護團體入稟共和國司法法院(Court of Justice of the Republic),指控菲利普及比贊二人早知道新冠肺炎的危險程度,並且掌握多種行動的方法,但他們選擇不去實行。

入稟者指出,比贊16日接受《世界報》(Le Monde)訪問時提到,曾在1月警告菲利普有關新冠肺炎疫情的嚴重性。

入稟者表示,政府3月13日起採取多項措施,最終結果是全國封城。假如政府提早採取相關措施,透過減少受感染人數及患者可能傳染的人數,無疑會有可能抑制疫情。入稟者稱,菲利普及比贊選擇放棄採取行動對抗可能對民眾產生危險的災害。