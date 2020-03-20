【新冠肺炎】多國學者聯合研究：無證據顯示新冠病毒由實驗室合成

自新型肺炎疫情爆發以來，有關「實驗室泄漏病毒」、「人工合成新病毒」等流言一度在網絡上傳播。一份由多國科學家聯合發表的最新研究稱，這次的新型冠狀病毒SARS-CoV-2是自然進化的產物，無證據顯示由實驗室合成。

+ 2

這項研究3月17日在《自然醫學》（Nature Medicine）發表，參與學者來自美國斯克利普斯研究所（Scripps Research）、英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）、美國哥倫比亞大學（Columbia University）、澳洲悉尼大學（University of Sydney）和美國杜蘭大學（Tulane University）等大學，文章闡明新型冠狀病毒是自然進化的產物。

上述研究人員重點研究在入侵細胞過程中發揮作用的新冠病毒刺突蛋白（spike protein）的兩個特徵：一個是「受體結合域」，它如同一種可勾住宿主細胞的鈎子，另一個是切割位點，也就是使病毒打開並進入宿主細胞的分子「開瓶器」。

研究人員發現，新冠病毒刺突蛋白與人體細胞的結合效率之高，通過基因工程無法達到，只有自然選擇才能實現。

文章作者之一、斯克里普斯研究所（Scripps Research）的安德森（Kristian Andersen）博士表示，新冠病毒相關的特徵，即刺突蛋白「受體結合域」部分的變異以及病毒獨有的分子架構，都排除了它是實驗室合成的可能。

安德森又稱「通過比較已知冠狀病毒株的基因組序列數據，我們可以確定SARS-CoV-2是通過自然過程產生的。」