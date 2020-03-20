【武漢肺炎】美CNN記者讚香港人戴口罩避免聚集　機場檢疫嚴格

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）正在全球多個地方肆虐之際，國際機場檢疫情況在某程度上也成為人們觀察當地抗疫情況的窗口。

美國有線電視新聞網絡（CNN）記者根據近日以自己的經歷發文。他在文中指出香港機場防疫做得比成田機場為佳。此外他亦指出香港人防疫意識高，有配戴口罩以及減少聚集。

圖為3月9日乘客在日本成田機場客運大樓的大堂走過。（Reuters）

駐香港的CNN記者里普利（Will Ripley）15日飛抵香港機場，乘客直接下機到停機坪與被帶到檢疫區。乘客經過多重健康與安全檢查，包括測量體溫以及填寫問卷，說明自己沒去過中國大陸與意大利等「疫情熱點」；兩名檢疫人員之後給他一張清單，離開機場後，他每天量須量體溫2次，以及若有任何不正常的徵狀，則應通知香港衞生署。

如里普利19日才來港，檢疫措施將更嚴格——當天起入境香港者一律須強制自行隔離檢疫14天，且可能獲發戴電子手環，如他離開家中或酒店，使會通知政府部門。里普利說，嚴格的入境管制，看來已讓香港遏止病毒擴散；在機場外幾乎難以看到有人不戴口罩，此外民眾盡量留在家中，以及避免到人多群密集的地方。

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根據里普利的說法，成田機場的檢疫措施較寬鬆。他17日乘機飛抵場時，他能在機場內行動自由，要走逾500米才會到檢疫站；儘管有約10名檢疫人員駐守，但沒有人要測量他的體溫；成田機場雖有設置熱感應攝影機測量路過乘客的體溫，但在寒冷的傍晚，許多人都穿上厚外套，可能影響機器判讀。

成田的檢疫人員給里普利一張表格並要他簽名，要求他留在家中14天、每天測量體溫以及避免搭乘大眾交通工具──但這些只是為要求。他說他有跟從規則，但即使他要去什麼地方，都不會被阻止。

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里普利提到，日本雖然有很多學校關閉，以及前所未見有那麼多人在家工作，但大部分酒吧及餐廳仍開門營業，而家長仍有帶子女出外玩耍，而且通常都不戴口罩。

他在文中寫道，對於一個人口老化的國家來說，大規模以及廣泛的疫情傳播會有毀滅性的影響。廣泛的測試是唯一可以確定、東京的平靜是否日本疫情真實的一面——抑或它只是暴風雨前的寧靜。